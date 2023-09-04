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Собянин дал старт серийному производству седана «Москвич 6»

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске в производство новой модели автомобиля — «Москвич 6».
Собянин дал старт серийному производству седана «Москвич 6»
  • РИА Новости

«Открыли сегодня серийную сборку вместе с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным. Год назад здесь были пустые цеха... Теперь расширяем модельный ряд», — заявил он.

«Москвич 6» представляет собой седан с просторным салоном. Модель будет доступна в трёх комплектациях и пяти цветах. В машине установлен круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя и подогрев передних сидений.

«Начнём продажу нового седана в конце октября, а в следующем году запустим производство ещё двух моделей: кроссоверов «Москвич 5» и «Москвич 8», — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что автозавод «Москвич» планирует с 2026 года начать производство электромобилей с российскими электродвигателями и тяговой батареей.

Также стало известно, что АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS).

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