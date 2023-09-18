В Госдуме единогласно проголосовали за использование депутатами российских авто

Совет Госдумы единогласным решением поддержал использование депутатами только автомобилей, которые произведены в России.

«Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведёнными в России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента начала переходить на российские автомобили для использования в служебных целях.

Ранее статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов сообщил, что ведомство пересадит сотрудников на отечественные автомобили.