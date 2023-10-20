Глава Дагестана Меликов пристыдил чиновников, ездящих «с охраной на «крузаках»

Глава Дагестана Сергей Меликов пристыдил чиновников, ездящих «с охраной на «крузаках», пока «бабушка получает 17 тыс.».

«Одна машина с охраной, впереди машина с охраной, «довезите меня до дома правительства». А чего бы вам через площадь не перейти? Глядишь, земляка встретишь, пообщаетесь с кем-нибудь... Но это же не престижно, надо же с охраной, да ещё на «крузаках»! А бабушка получает 17 тыс. за то, что детей кормит с утра до вечера каждый день», — сказал он.

Ранее Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме в ходе дискуссии заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, а также высказал мнение, что российских чиновников можно было бы пересадить на автомобили Lada.

В Минпромторге перечислили марки авто, рекомендованных для использования чиновниками.