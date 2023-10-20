Узнать больше

Глава Дагестана Меликов пристыдил чиновников, ездящих «с охраной на «крузаках»

Короткая ссылка
Глава Дагестана Сергей Меликов пристыдил чиновников, ездящих «с охраной на «крузаках», пока «бабушка получает 17 тыс.».
Глава Дагестана Меликов пристыдил чиновников, ездящих «с охраной на «крузаках»
  • РИА Новости

«Одна машина с охраной, впереди машина с охраной, «довезите меня до дома правительства». А чего бы вам через площадь не перейти? Глядишь, земляка встретишь, пообщаетесь с кем-нибудь... Но это же не престижно, надо же с охраной, да ещё на «крузаках»! А бабушка получает 17 тыс. за то, что детей кормит с утра до вечера каждый день», — сказал он.

Ранее Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме в ходе дискуссии заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, а также высказал мнение, что российских чиновников можно было бы пересадить на автомобили Lada.

В Минпромторге перечислили марки авто, рекомендованных для использования чиновниками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить