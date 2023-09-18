Готовились к поджогу административного здания: ФСБ задержала диверсантов в Ростовской области

В Ростовской области задержаны двоих россиян, которые по заданию террористического «Легиона «Свобода России»* готовили диверсионно-террористические акты в регионе. По данным ФСБ, злоумышленники были задержаны в момент подготовки к поджогу административного здания. При себе у них были четыре бутылки зажигательной смеси. Как заявил один из задержанных, совершить поджог ему поручил сотрудник СБУ с позывным Шеф. В отношении диверсантов возбуждены уголовные дела, они арестованы на два месяца.

В Ростовской области задержаны двое граждан Российской Федерации, которые по заданию представителей запрещённой террористической организации «Легион «Свобода России»* готовили в регионе диверсионно-террористические акты. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Оба были задержаны в момент подготовки к поджогу административного здания», — говорится в сообщении.

При личном досмотре у них обнаружили и изъяли четыре бутылки зажигательной смеси, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, а также анкеты и собственноручно исполненные заявления с антироссийской позицией для вступления в «ЛСР».

В Ростовской области задержали двух украинских агентов при подготовке к поджогу

Один из задержанных на кадрах, опубликованных ФСБ, сообщил, что состоял в чате «Легиона «Свобода России».

«На меня вышел агент СБУ с предложением приехать на территорию Ростова-на-Дону для последующей эвакуации на Украину», — заявил он.

По его словам, по прибытии в Ростов-на-Дону сотрудник СБУ с позывным Шеф поручил ему совершить поджог.

«Выдал мне задание на поджог военкомата, обеспечив меня всеми средствами и инструкцией изготовления зажигающей смеси», — сказал задержанный.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Ворошиловский и Кировский районные суды Ростова-на-Дону арестовали их на два месяца.

Также по теме Тверской суд вынес приговор россиянину за военную контрабанду Тверской областной суд приговорил россиянина Сергея Кабанова к 12,5 года лишения свободы за контрабанду в США продукции военного...

Предыдущие задержания членов ЛСР

7 сентября пресс-служба УФСБ России по Белгородской области заявила о задержании жителя Татарстана, намеревавшегося выехать на Украину для участия в конфликте на стороне ВСУ.

По данным следствия, житель Альметьевска 1994 года рождения решил участвовать в военных действиях в составе вооружённого формирования «Легион «Свобода России», входящего в состав ВСУ, однако силовики задержали его в Белгородском районе.

24 августа уроженец Мордовии Михаил Глухов, который планировал уехать на Украину для участия в боях в составе «Легиона «Свобода России», получил восемь лет колонии строгого режима за попытку госизмены.

19 июля в ФСБ сообщили о задержании члена террористической организации «Легион «Свобода России», планировавшего поджечь военную технику на территории Татарстана. Как указывали СМИ, мужчина организовал схрон с бутылками керосина возле территории Казанского высшего танкового командного училища, где собирался совершить преступление.

Противодействие террористической деятельности киевского режима

8 сентября ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железной дороге в Крыму. Был задержан житель Севастополя 1978 года рождения, который по заданию военной разведки Украины собирал сведения о размещении на полуострове объектов и подразделений МО России, а также вёл подготовку теракта на объекте железнодорожного транспорта региона.

Силовики обнаружили тайник, в котором было найдено предназначавшееся для совершения теракта самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичной взрывчатки иностранного производства.

Также на russian.rt.com «Органы госбезопасности должны обратить внимание»: в России отреагировали на угрозы журналистам со стороны спикера ВСУ

За день до этого была пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом продукции военного назначения и контрабандными поставками в Европу запчастей для военной авиационной техники, в том числе для нужд ВСУ. В преступную группу входили уроженцы Украины и одной из республик Центральной Азии.

По данным ФСБ, злоумышленники на постоянной основе приобретали в РФ и ремонтировали узлы и агрегаты боевых самолётов и вертолётов для последующего незаконного экспорта «в интересах иностранных заказчиков, в том числе для нужд Вооружённых сил Украины».

«Сотрудниками ФСБ изъято из оборота более 100 изделий для авиационной техники боевого применения, $117 тыс. и €59 тыс. Получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолётам и вертолётам», — указывалось в сообщении.

* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.