Задержанный ФСБ агент «Легиона «Свобода России» признался в работе на СБУ
«Состоял в чате «Легиона «Свобода России». На меня вышел агент СБУ с предложением приехать на территорию Ростова-на-Дону для последующей эвакуации на Украину», — заявил он.
По его словам, по прибытии в Ростов-на-Дону сотрудник СБУ с позывным Шеф поручил ему совершить поджог.
«Выдал мне задание на поджог военкомата, обеспечив меня всеми средствами и инструкцией изготовления зажигающей смеси», — сказал задержанный.
Также в ролике показано задержание второго подозреваемого.
Ранее в ЦОС ФСБ заявили о задержании в Ростовской области двух украинских агентов из «Легиона «Свобода России»* в момент подготовки к поджогу здания.
* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.