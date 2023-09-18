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Задержанный ФСБ агент «Легиона «Свобода России» признался в работе на СБУ

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Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео, на котором один из задержанных в Ростовской области агентов «Легиона «Свобода России»* признался, что действовал под контролем сотрудника СБУ.

«Состоял в чате «Легиона «Свобода России». На меня вышел агент СБУ с предложением приехать на территорию Ростова-на-Дону для последующей эвакуации на Украину», — заявил он.

По его словам, по прибытии в Ростов-на-Дону сотрудник СБУ с позывным Шеф поручил ему совершить поджог.

«Выдал мне задание на поджог военкомата, обеспечив меня всеми средствами и инструкцией изготовления зажигающей смеси», — сказал задержанный.

Также в ролике показано задержание второго подозреваемого.

Ранее в ЦОС ФСБ заявили о задержании в Ростовской области двух украинских агентов из «Легиона «Свобода России»* в момент подготовки к поджогу здания.

* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.

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