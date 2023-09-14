«Органы госбезопасности должны обратить внимание»: в России отреагировали на угрозы журналистам со стороны спикера ВСУ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку заявления представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло, содержащего угрозы в адрес российских журналистов. Как заявил глава СПЧ Валерий Фадеев, профильные ведомства «без труда» увидят в обращении представителя ВСУ угрозу убийством и признаки приготовления к теракту. В СК уже подтвердили начало проверки. В МИД РФ также выразили намерение сообщить об угрозах в адрес российских журналистов во все международные НПО.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению провести проверку высказываний официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло, опубликованных в соцсети X.

Незадолго до этого глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил о намерении обратиться в СК и ФСБ из-за угроз Эштон-Чирилло в адрес российских журналистов.

«Оставим в стороне внешний вид и манеры этой полудевушки, если украинские власти считают, что именно так должно выглядеть лицо украинской армии, то, как говорится, Бог им судья. Меня в данном случае беспокоит факт озвученной в СМИ угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», — написал Фадеев.

Накануне в сети появился фрагмент заявления Сары Эштон-Чирилло, в котором идёт речь об угрозе неназванным российским журналистам.

«Мир увидит, как любимый кремлёвский пропагандист расплатится за свои преступления. И эта марионетка Путина — лишь начало. Все российские военные преступники-пропагандисты будут настигнуты, и свершится правосудие», — говорилось в сообщении.

По словам Фадеева, Следственный комитет России «без труда увидит здесь признаки преступления, предусмотренного ст. 119 Уголовного кодекса РФ» («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

«Учитывая печальный опыт покушений на российских журналистов и лидеров общественного мнения, тут есть и признаки приготовления к теракту (ст. 205 Уголовного кодекса РФ), поэтому органы государственной безопасности тоже должны обратить на это внимание», — добавил глава СПЧ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона сообщит в международные НПО об угрозах представителям СМИ от Эштон-Чирилло. Она подчеркнула, что подобное заявление украинской стороны станет ещё одним доказательством террористического характера власти в Киеве.

«Зомби-апокалипсис. Разошлём это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО», — говорится в сообщении Захаровой.

Напомним, что в апреле 2022 года российские правоохранительные органы сообщили о предотвращении покушения на российского журналиста Владимира Соловьёва. По данным ФСБ, преступники по заданию Службы безопасности Украины планировали подорвать автомобиль Соловьёва в Москве.

Кроме того, согласно показаниям одного из задержанных, они получали задания от СБУ и обсуждали также возможность убийства гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва, главного редактора RT Маргариты Симоньян и других журналистов.

Позднее, в июле 2023 года, ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

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Сама Симоньян также обратила внимание на заявление Эштон-Чирилло.

«Будем обращаться в соответствующие органы и организации. Если это не угрозы жизни российским журналистам — я тогда не знаю, что это», — написала Симоньян в Telegram.

Комментируя угрозы со стороны Эштон-Чирилло, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что в России уже привыкли к воинствующей риторике из Киева.

«Безусловно, работая в профильном комитете и имея отношение к СМИ, глубоко возмущён тем, что свобода слова и профессия журналиста подвергаются гонениям как на территории, подконтрольной киевскому режиму, так и есть уже угрозы в сторону России», — пояснил он.

Как напомнил депутат, уже было предотвращено несколько попыток покушения на ведущих журналистов.

«Надо пожелать нашим спецслужбам стойкости и профессионального подхода, с тем чтобы купировать такие угрозы. Всех журналистов призываю к бдительности. Лишний раз можно поаплодировать их стойкости и смелости в стремлении продолжать свою работу во имя справедливости и правды», — заключил Боярский.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала идею направить видео с угрозами в адрес российских журналистов в международные организации.

«Потому что есть международные конвенции, есть обязательства, которые Украина на себя брала, надо потребовать от них исполнения», — подчеркнула парламентарий в разговоре с RT.