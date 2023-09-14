Россия отправит в международные организации и НПО видео, где представитель Сил территориальной обороны Украины Эштон-Чирилло обещает убивать пророссийских журналистов.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Она подчеркнула, что подобное заявление украинской стороны станет ещё одним доказательством террористического характера Украины.

«Зомби-апокалипсис. Разошлём это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО», — говорится в сообщении.

Ранее представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло заявила, что на будущей неделе «мир увидит», как «кремлёвские пропагандисты расплатятся» за «преступления». Таким образом она высказалась по поводу российских журналистов.