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Захарова: Россия сообщит в международные НПО об угрозах СМИ от Эштон-Чирилло

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Россия отправит в международные организации и НПО видео, где представитель Сил территориальной обороны Украины Эштон-Чирилло обещает убивать пророссийских журналистов.
Захарова: Россия сообщит в международные НПО об угрозах СМИ от Эштон-Чирилло
  • РИА Новости

Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Она подчеркнула, что подобное заявление украинской стороны станет ещё одним доказательством террористического характера Украины.

«Зомби-апокалипсис. Разошлём это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО», — говорится в сообщении.

Ранее представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло заявила, что на будущей неделе «мир увидит», как «кремлёвские пропагандисты расплатятся» за «преступления». Таким образом она высказалась по поводу российских журналистов.

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