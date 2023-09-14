Глава СПЧ Фадеев обратится в СК и ФСБ из-за угроз российским журналистам

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратится в СК и ФСБ из-за угроз представителя Сил территориальной обороны Украины Сары Эштон-Чирилло в адрес российских журналистов.

Об этом сообщили в Telegram-канале СПЧ.

«Считаю, что Следственный комитет России без труда увидит здесь признаки преступления, предусмотренного ст. 119 УК», — сказал Фадеев.

Он отметил, что органы государственной безопасности тоже должны обратить внимание на это заявление.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия отправит в международные организации и НПО видео, где Эштон-Чирилло обещает убивать пророссийских журналистов.