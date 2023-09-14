Глава СПЧ Фадеев обратится в СК и ФСБ из-за угроз российским журналистам
- РИА Новости
Об этом сообщили в Telegram-канале СПЧ.
«Считаю, что Следственный комитет России без труда увидит здесь признаки преступления, предусмотренного ст. 119 УК», — сказал Фадеев.
Он отметил, что органы государственной безопасности тоже должны обратить внимание на это заявление.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия отправит в международные организации и НПО видео, где Эштон-Чирилло обещает убивать пророссийских журналистов.