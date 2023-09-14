Узнать больше

Глава СПЧ Фадеев обратится в СК и ФСБ из-за угроз российским журналистам

Короткая ссылка
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратится в СК и ФСБ из-за угроз представителя Сил территориальной обороны Украины Сары Эштон-Чирилло в адрес российских журналистов.
Глава СПЧ Фадеев обратится в СК и ФСБ из-за угроз российским журналистам
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Telegram-канале СПЧ.

«Считаю, что Следственный комитет России без труда увидит здесь признаки преступления, предусмотренного ст. 119 УК», — сказал Фадеев.

Он отметил, что органы государственной безопасности тоже должны обратить внимание на это заявление.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия отправит в международные организации и НПО видео, где Эштон-Чирилло обещает убивать пророссийских журналистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить