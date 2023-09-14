Депутат Драпеко осудила угрозы СМИ от представителя Сил теробороны Украины

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала в беседе с RT угрозу представителя Сил территориальной обороны Украины Эштона-Чирилло убивать пророссийских журналистов.

«Они террористы, фашисты — действуют в своей логике. А Мария Захарова совершенно права, конечно, надо отправить (видео. — RT) в международные организации. Потому что есть международные конвенции, есть обязательства, которые Украина на себя брала, надо потребовать от них исполнения», — подчеркнула парламентарий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия отправит в международные организации и НПО видео, где представитель Сил территориальной обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло обещает убивать пророссийских журналистов.

Эштон-Чирилло заявила, что на будущей неделе «мир увидит», как «кремлёвские пропагандисты расплатятся» за «преступления». Таким образом она высказалась по поводу российских журналистов.