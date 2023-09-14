Депутат Боярский раскритиковал угрозы СМИ от представителя Сил теробороны Украины

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал в беседе с RT угрозу представителя Сил территориальной обороны Украины Эштона-Чирилло убивать пророссийских журналистов.

«К сожалению, мы уже давно привыкли к воинствующей риторике противоборствующей стороны. Безусловно, работая в профильном комитете и имея отношение к СМИ, глубоко возмущён тем, что свобода слова и профессия журналиста подвергаются гонениям как на территории, подконтрольной киевскому режиму, так и есть уже угрозы в сторону России», — пояснил он.

Как напомнил депутат, уже были предотвращены несколько попыток покушения на ведущих журналистов.

«Надо пожелать нашим спецслужбам стойкости и профессионального подхода, с тем чтобы купировать такие угрозы. Всех журналистов призываю к бдительности. Лишний раз можно поаплодировать их стойкости и смелости в стремлении продолжать свою работу во имя справедливости и правды не только на территории России в телеэфирах, но и, конечно, я говорю о военных корреспондентах, которые, рискуя жизнью, доносят истинную картину для зрителей и читателей ежедневно», — заключил Боярский.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия отправит в международные организации и НПО видео, где представитель Сил территориальной обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло обещает убивать пророссийских журналистов.

Эштон-Чирилло заявила, что на будущей неделе «мир увидит», как «кремлёвские пропагандисты расплатятся» за «преступления». Таким образом она высказалась в адрес российских журналистов.