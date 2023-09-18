Задержанные в Ростовской области агенты «Легиона «Свобода России» арестованы
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.
«Обоих арестовали на два месяца, одного — Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону, второго — Кировский районный суд Ростова-на-Дону», — указали в спецслужбе.
Ранее в ЦОС ФСБ заявили о задержании в Ростовской области двух украинских агентов из «Легиона «Свобода России»* в момент подготовки к поджогу здания.
* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.