Найдено СВУ со взрывчаткой иностранного производства: ФСБ предотвратила в Крыму теракт на железной дороге

ФСБ сообщила о задержании россиянина, который по заданию украинской разведки собирал данные о размещении военных объектов на полуострове и готовил теракт на объекте железнодорожного транспорта региона. У задержанного нашли самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании россиянина, который готовил диверсию на железной дороге в Крыму.

Как заявили в Центре общественных связей ведомства, задержанный житель Севастополя 1978 года рождения по заданию военной разведки Украины собирал сведения о размещении на полуострове объектов и подразделений МО России. Злоумышленник также вёл подготовку теракта на объекте железнодорожного транспорта региона.

Силовики обнаружили тайник, в котором было найдено предназначавшееся для совершения теракта самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичной взрывчатки иностранного производства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, суд поместил его под стражу. ФСБ выясняет все обстоятельства его деятельности, а также иных причастных к ней лиц.

На опубликованной ФСБ видеозаписи сам задержанный рассказал, что на него вышел человек, представившийся сотрудником ГУР Украины.

«Буквально через пару дней он предложил сотрудничать. Он написал, что вышлет текст, который нужно будет зачитать голосовым сообщением и отправить ему. Текст о том, что я готов сотрудничать. Он выслал этот текст, я зачитал ему голосовое», — рассказал он на видео, опубликованном российской спецслужбой.

ФСБ задержала россиянина за подготовку диверсии на железной дороге в Крыму

На следующий день ему позвонил данный человек, на русском языке «выразил признательность за сотрудничество» и поставил задачу выяснить информацию о защитных сооружениях в севастопольской бухте и точках ПВО, которые их прикрывают. После этого он поручил выяснить данные о передвижении российских кораблей и подводных лодок, а также сообщать о вылетах авиации и местах базирования носителей ракет «Калибр».

«29 июля он написал мне, что по определённым координатам будет заложен схрон с СВУ и нужно будет его изъять и перепрятать на своё усмотрение, потому как надо будет совершить подрыв железной дороги», — добавил он.

Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил силовиков за эффективную работу и выразил уверенность, что украинские агенты будут найдены и наказаны.

Также по теме Передавал сведения о военных грузах: ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма за пособничество СБУ Гражданин России 1965 года рождения задержан за передачу украинским спецслужбам данных о формировании и перемещении военных грузов,...

«Объекты транспортной инфраструктуры — одна из главных целей террористов, обеспечению безопасности этих объектов уделяется повышенное внимание», — написал он в Telegram.

В середине августа в ФСБ заявили о задержании россиянина 1965 года рождения, который передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции.

Задержанный подтвердил факт сотрудничества с СБУ и сообщил координаты схрона, в котором было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, содержащее в качестве заряда пластичное взрывчатое вещество массой около 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Впоследствии было возбуждено дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Задержанный был помещён под стражу.

За несколько дней до этого стало известно о задержании жителя Самарской области, который передавал спецслужбам Украины данные об эшелонах с военной техникой.

По данным силовиков, задержанный инициировал переписку с представителем спецслужбы Украины, по заданию которого он фотографировал воинские эшелоны на территории Самарской области и передавал указанные материалы с комментариями о месте съёмки и количестве военной техники.

По факту этих событий возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).