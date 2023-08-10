«Осуществлял фотофиксацию»: ФСБ задержала передававшего спецслужбам Украины данные о военных эшелонах

В Самарской области задержали местного жителя, который по заданию представителя спецслужбы Украины осуществлял фотофиксацию военных эшелонов ВС РФ. По данным ФСБ, он передавал фотографии с комментариями о месте производства фотосъёмки и количестве военной техники. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена» за действия, направленные против безопасности РФ.

Силовики задержали жителя Самарской области, который передавал спецслужбам Украины данные об эшелонах с военной техникой, возбуждено дело о госизмене, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Самарской области, причастного к государственной измене, направленной против безопасности России», — говорится в релизе ведомства.

Установлено, что гражданин РФ инициировал переписку в интернет-мессенджере с представителем спецслужбы Украины, по заданию которого осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области и передавал указанные фотографии с комментариями о месте производства фотосъёмки и количестве военной техники.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему грозит тюремное заключение на срок от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.

ФСБ задержала отправлявшего Киеву данные о военных эшелонах жителя Самарской области

Задержание в Амурской области

В Амурской области был задержан житель Благовещенска, последователь и сторонник запрещённых в России организаций. Он подозревается в приготовлении к госизмене в форме перехода на сторону противника для участия в военных действиях в составе вооружённых сил иностранного государства, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Задержанный инициативно вступил в электронную переписку с представителем украинского националистического формирования в целях участия в военных действиях на стороне вооружённых формирований Украины против ВС РФ.

«Получив инструкции по конспиративному выезду из страны, амурчанин осуществил попытку убыть на территорию Украины, но был задержан сотрудниками УФСБ России по Амурской области в аэропорту Благовещенска», — приводит текст сообщения РИА Новости.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене, он заключён под стражу на два месяца. При этом сам мужчина осознавал свои преступные намерения.

«Хотел бороться с властью Российской Федерации, убивая вооружённых российских солдат. Осознавая, что мне придётся это делать. Я это всё осознавал», — заявил он.

Задержание в Крыму

Накануне в ФСБ сообщили о задержании в Крыму гражданина РФ 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры Республики Крым по заданию украинских спецслужб.

Также по теме ФСБ задержала подорвавшего газопровод в Крыму россиянина ФСБ России задержала российского гражданина, который в июне совершил подрыв газопровода в Крыму по заданию украинских спецслужб....

23 июня вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко сообщал о повреждении газопровода в посёлке Кореиз, тогда временно без газа остались около 500 абонентов.

Сам задержанный дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины для подготовки и совершения диверсионно-террористических актов.

«22-го числа ночью сходил на тайник, взял всё, что надо мне, пошёл на это место, установил заряд. Отошёл метров 100 — и с кнопки сработало (СВУ. — RT). После чего пошёл назад, спрятал эту кнопку в тайник, отписал, что всё сделал. На что мне написали: «Молодец, слышно было и тут», — сказал мужчина.

Как следует из релиза ФСБ, мужчина 23 июня осуществил подрыв газопровода в посёлке Кореиз с использованием СВУ, переданного ему через тайник. Его завербовали сотрудники спецслужб Украины в июне 2022 года в Павлограде Днепропетровской области, после чего он прошёл курс разведывательно-диверсионной подготовки и был направлен в Крым.

По данным ФСБ, в гараже задержанного изъяли пластичное взрывчатое вещество иностранного производства С-4 массой 2 кг, два электродетонатора военного назначения «ЭДП», два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд

Возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».