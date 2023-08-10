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ФСБ задержала отправлявшего Киеву данные о военных эшелонах жителя Самарской области

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В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили о задержании жителя Самарской области, которого подозревают в отправке украинским спецслужбам данных о движении российских воинских эшелонов.
ФСБ задержала отправлявшего Киеву данные о военных эшелонах жителя Самарской области
  • РИА Новости

«Пресечена направленная против безопасности России противоправная деятельность гражданина России, жителя Самарской области, причастного к государственной измене», — сообщили в ФСБ.

Отмечается, что было установлено, что задержанный вышел через мессенджер на связь с представителем спецслужбы Украины, а после по его заданию осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области.

Уточняется, что он передавал указанные фото с комментариями о том, где велась фотосъёмка, а также сообщал о количестве военной техники.

Ранее суд приговорил россиянина за госизмену в пользу Украины к 12 годам заключения строгого режима.

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