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Аксёнов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на железной дороге в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил, что на полуострове предотвращён теракт на железной дороге.
Аксёнов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на железной дороге в Крыму
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

По его словам, он готовился по заданию украинских спецслужб. Подозреваемый задержан.

«Объекты транспортной инфраструктуры — одна из главных целей террористов, обеспечению безопасности этих объектов уделяется повышенное внимание», — написал Аксёнов в Telegram.

Он также поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную работу.

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности России задержала россиянина, который по заданию украинской разведки готовил диверсию на железной дороге в Крыму.

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