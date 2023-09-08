Аксёнов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на железной дороге в Крыму
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По его словам, он готовился по заданию украинских спецслужб. Подозреваемый задержан.
«Объекты транспортной инфраструктуры — одна из главных целей террористов, обеспечению безопасности этих объектов уделяется повышенное внимание», — написал Аксёнов в Telegram.
Он также поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную работу.
Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности России задержала россиянина, который по заданию украинской разведки готовил диверсию на железной дороге в Крыму.