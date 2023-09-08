Аксёнов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на железной дороге в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил, что на полуострове предотвращён теракт на железной дороге.

По его словам, он готовился по заданию украинских спецслужб. Подозреваемый задержан.

«Объекты транспортной инфраструктуры — одна из главных целей террористов, обеспечению безопасности этих объектов уделяется повышенное внимание», — написал Аксёнов в Telegram.

Он также поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную работу.

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности России задержала россиянина, который по заданию украинской разведки готовил диверсию на железной дороге в Крыму.