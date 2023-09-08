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Задержанный сотрудниками ФСБ в Крыму украинский агент рассказал о своей вербовке

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Задержанный сотрудниками ФСБ в Крыму украинский агент рассказал, как его завербовали и какую деятельность он осуществлял на российской территории.

По его словам, на него вышел человек, представившийся сотрудником ГУР.

«Потом где-то через пару дней он предложил сотрудничать. Он написал, что вышлет текст, который нужно будет записать голосовым сообщением и отправить ему. Текст о том, что я готов сотрудничать. Он выслал этот текст, я зачитал ему голосовое сообщение», — рассказал он на видео, опубликованном российской спецслужбой.

На следующий день ему позвонил этот человек и на русском языке поставил задачу выяснить информацию о точках ПВО и защитных сооружениях в севастопольской бухте. После этого он поручил выяснить данные о передвижении российских кораблей и подводных лодок, а также сообщать о вылетах авиации.

«29 июля он написал мне, что по определённым координатам будет заложено СВУ и надо будет его изъять и перепрятать, потому как надо будет совершить подрыв железной дороги», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России задержала россиянина, который по заданию украинской разведки готовил диверсию на железной дороге в Крыму.

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