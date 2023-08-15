Передавал сведения о военных грузах: ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма за пособничество СБУ

Гражданин России 1965 года рождения задержан за передачу украинским спецслужбам данных о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону СВО. Как уточнили в ФСБ, задержанный признал факт сотрудничества с СБУ и сообщил координаты схрона, в котором находилось самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Подозреваемый помещён под стражу.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о пресечении деятельности сторонника украинских националистических идей, передававшего данные украинским спецслужбам.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, гражданин России 1965 года рождения по заданию спецслужб Украины передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции.

«Фигурант подтвердил факт сотрудничества с СБУ и сообщил координаты схрона, в котором было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, содержащее в качестве заряда пластичное взрывчатое вещество массой около 1 кг в тротиловом эквиваленте», — заявили в ЦОС ФСБ.

Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Задержанный помещён под стражу.

ФСБ систематически сообщает о фактах задержания лиц, передающих украинским спецслужбам чувствительную информацию о российских военных объектах. 10 августа в ведомстве рассказали о пресечении деятельности гражданина России, жителя Самарской области, причастного к госизмене.

По данным ФСБ, мужчина инициировал переписку в интернет-мессенджере с представителем спецслужб Украины, по заданию которого он сделал фотографии воинских эшелонов на территории Самарской области и передал указанные снимки с комментариями о месте производства фотосъёмки и количестве военной техники.

В отношении задержанного было заведено уголовное дело по статье о госизмене.

В конце июля в ФСБ сообщили о пресечении противоправной деятельности трёх россиян, жителей Воронежской области, причастных к государственной измене в форме оказания помощи представителям украинской националистической организации «Правый сектор»*.

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В ФСБ установили, что задержанные граждане передавали националистической организации сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. В их отношении возбуждено уголовное дело о госизмене.

В середине того же месяца в органах безопасности заявили о пресечении противоправной деятельности жителя Орловской области, причастного к госизмене в форме помощи украинским военным.

Как рассказали в ЦОС ФСБ, задержанный провёл безналичный денежный перевод на расчётный счёт кредитно-финансовой организации Украины. В ведомстве уточнили, что задержанный — «активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, а также волонтёр правозащитного медиапроекта, признанного иностранным агентом, и администратор тематического антироссийского информационного ресурса».

В тот же день в ФСБ сообщили о пресечении противоправной деятельности группы россиян, подозреваемых в сборе и передаче представителям ВСУ информации об объектах МО РФ на территории Курской области, которые могут быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотниками в районах погрузки, содержания и путей следования военной техники.

У задержанных изъяты переданные представителем ВСУ специальные технические приспособления и средства связи, содержащие инструкции по выполнению заданий украинской стороны.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).