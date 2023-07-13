ФСБ заявила о задержании за госизмену трансгендера в Орловской области

В ЦОС ФСБ заявили, что сотрудники правоохранительных органов задержали трансгендера по делу о госизмене. По данным спецслужбы, сменивший пол гражданин России финансировал ВСУ.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины, направленной против безопасности России», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что задержанным является активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину. Трансгендер также был волонтёром проекта, который является иностранным агентом.

По факту выявленного преступления возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена».

Ранее в ФСБ заявили о задержании уроженца Пермского края по делу о государственной измене за оказание финпомощи ВСУ.