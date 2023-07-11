В ФСБ заявили о задержании уроженца Пермского края за оказание финпомощи ВСУ

В ФСБ заявили о задержании уроженца Пермского края по делу о государственной измене за оказание финпомощи ВСУ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, уроженца Пермского края, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи вооружённым силам Украины, направленной против безопасности России», — говорится в заявлении.

Как указывается в сообщении, сотрудник одного из российских коммерческих банков осуществил безналичный денежный перевод на счет кредитно-финансовой организаций Украины. Данные деньги предназначались ВСУ для закупки беспилотников, амуниции и иных спецсредств.

Ранее сообщалось, что в Тюмени задержан пособник украинских спецслужб. По данным ФСБ, злоумышленник склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ.