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В ФСБ заявили о задержании уроженца Пермского края за оказание финпомощи ВСУ

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В ФСБ заявили о задержании уроженца Пермского края по делу о государственной измене за оказание финпомощи ВСУ.
В ФСБ заявили о задержании уроженца Пермского края за оказание финпомощи ВСУ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, уроженца Пермского края, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи вооружённым силам Украины, направленной против безопасности России», — говорится в заявлении.

Как указывается в сообщении, сотрудник одного из российских коммерческих банков осуществил безналичный денежный перевод на счет кредитно-финансовой организаций Украины. Данные деньги предназначались ВСУ для закупки беспилотников, амуниции и иных спецсредств. 

Ранее сообщалось, что в Тюмени задержан пособник украинских спецслужб. По данным ФСБ, злоумышленник склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ.

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