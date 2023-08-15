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ФСБ не дала двум новосибирцам отправиться на Украину и вступить в ВСУ

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Сотрудники органов безопасности в Новосибирской области предотвратили попытку государственной измены со стороны двух сельских жителей. 33-летний житель села Кыштовка и его 29-летний родственник из Новосибирской области планировали перейти на сторону Украины и участвовать в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ).
ФСБ не дала двум новосибирцам отправиться на Украину и вступить в ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Также в ходе расследования было обнаружено, что у одного из мужчин находился незарегистрированный арсенал оружия с боеприпасами. 

Утверждается, что Венгеровский районный суд Новосибирской области признал 33-летнего жителя села Кыштовка виновным в незаконном приобретении и хранении оружия и приговорил его к ограничению свободы на один год.

Ранее в Самарской области задержали местного жителя, который по заданию представителя спецслужбы Украины осуществлял фотофиксацию военных эшелонов ВС РФ

Также в Казани задержали 29-летнего местного жителя по подозрению в причастности к деятельности террористического украинского формирования.

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