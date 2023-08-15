ФСБ не дала двум новосибирцам отправиться на Украину и вступить в ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.
Также в ходе расследования было обнаружено, что у одного из мужчин находился незарегистрированный арсенал оружия с боеприпасами.
Утверждается, что Венгеровский районный суд Новосибирской области признал 33-летнего жителя села Кыштовка виновным в незаконном приобретении и хранении оружия и приговорил его к ограничению свободы на один год.
Ранее в Самарской области задержали местного жителя, который по заданию представителя спецслужбы Украины осуществлял фотофиксацию военных эшелонов ВС РФ.
Также в Казани задержали 29-летнего местного жителя по подозрению в причастности к деятельности террористического украинского формирования.