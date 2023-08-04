«Организовывал незаконные акции»: ФСБ задержала в Казани сторонника украинского нацформирования

В Казани задержан 29-летний местный житель по подозрению в причастности к деятельности террористического украинского формирования. Мужчина изготавливал техсредства для совершения нападения на различные объекты инфраструктуры, а также организовывал незаконные акции, направленные на распространение идей украинского национализма. По данным СМИ, в ходе допроса он сознался в контактах с представителями ВСУ. Наряду с этим силовики задержали украинца, чью деятельность координировали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины. Злоумышленник должен был совершить теракты с применением самодельных взрывных устройств в отношении представителей администрации и высокопоставленных сотрудников Запорожской области. Кроме того, в Херсонской области была пресечена деятельность пособников ВСУ, осуществлявших сбор и передачу сведений о перемещении российских военнослужащих.

Сотрудники ФСБ задержали в Казани 29-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к деятельности террористического украинского формирования. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Татарстану.

«По заданию зарубежных кураторов задержанный изготавливал технические средства для совершения нападения на различные объекты инфраструктуры города Казани, а также организовывал незаконные акции, направленные на распространение идей украинского национализма», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической».

По данным местного издания «Казанский репортёр», в ходе допроса задержанный сообщил, что «общался с представителями Вооружённых сил Украины». Перед ним была поставлена задача по совершению диверсий, в том числе поджогов вышек мобильной связи, релейных шкафов.

Задержания в Херсонской и Запорожской областях

Серия терактов в отношении сотрудников администрации и правоохранительных органов Запорожской области предотвращена оперативниками ФСБ и полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности.

«Оперативные сотрудники УФСБ России по Запорожской области совместно с сотрудниками ВУ МВД России в Запорожской области задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области с применением самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении.

Было установлено, что деятельность злоумышленника координировали сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые также снабжали его взрывчатыми веществами. По словам задержанного, ему также заранее сообщили о следующих целях — высокопоставленных сотрудниках правоохранительных органов Запорожской области.

В ходе обысков по месту проживания подозреваемого обнаружен принадлежащий ему схрон с взрывчатыми веществами и иными компонентами для изготовления СВУ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Покушение к совершению террористического акта».

Также 4 августа в Херсонской области была пресечена деятельность пособников ВСУ, передававших информацию о Вооружённых силах РФ в зоне СВО. Об этом сообщает региональное управление ФСБ России.

«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий установлены двое граждан Украины 1999 и 2004 годов рождения, проживающих на территории региона, которые по заданию представителей ВСУ осуществили сбор и передачу украинской стороне сведений о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих в Херсонской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что силовики совместно с военным следственным управлением СК России по объединённой группировке войск получили информацию, изобличающую фигурантов в совершении преступной деятельности.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 35 и ст. 276 УК («Шпионаж, совершённый группой лиц по предварительному сговору»).

«Обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает до 20 лет лишения свободы», — указали в ФСБ.

ФСБ сообщила о пресечении деятельности группы пособников ВСУ в Херсонской области

Ранее на этой неделе был задержан житель Тамбовской области, который намеревался вступить в ряды ВСУ для участия в военных действиях против Вооружённых сил РФ. Он инициировал электронную переписку с представителями националистического формирования Украины и был задержан сотрудниками ФСБ при попытке выезда на украинскую территорию через Турцию. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к государственной измене».

Кроме того, был предотвращён теракт в Армавире. Силовиками был задержан местный житель, собиравшийся подорвать СВУ на территории одного из объектов правоохранительных структур региона. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».