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ФСБ задержала готовившего взрыв в здании правоохранительных органов в Армавире

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Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который подозревается в подготовке взрыва в здании правоохранительных органов в Армавире.
ФСБ задержала готовившего взрыв в здании правоохранительных органов в Армавире
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Управление ФСБ по Краснодарскому краю.

По данным спецслужбы, задержанный намеревался подорвать самодельное взрывное устройство. 

Мужчина сам собрал взрывное устройство, оно хранилось у него дома.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России (приготовление к террористическому акту).

Ранее ФСБ России задержала в Белгородской области мужчину, который планировал купить взрывчатые вещества и взрывные устройства.

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