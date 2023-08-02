ФСБ задержала готовившего взрыв в здании правоохранительных органов в Армавире
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Управление ФСБ по Краснодарскому краю.
По данным спецслужбы, задержанный намеревался подорвать самодельное взрывное устройство.
Мужчина сам собрал взрывное устройство, оно хранилось у него дома.
Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России (приготовление к террористическому акту).
Ранее ФСБ России задержала в Белгородской области мужчину, который планировал купить взрывчатые вещества и взрывные устройства.