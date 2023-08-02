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Подозревается в приготовлении к госизмене: ФСБ задержала намеревавшегося вступить в ряды ВСУ жителя Тамбовской области

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Роман Шимаев
Житель Тамбовской области, который инициировал электронную переписку с представителями националистического формирования Украины, задержан сотрудниками ФСБ при попытке выезда на украинскую территорию через Турцию. Отмечается, что мужчина намеревался вступить в ряды ВСУ для участия в военных действиях против Вооружённых сил РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к государственной измене».
Подозревается в приготовлении к госизмене: ФСБ задержала намеревавшегося вступить в ряды ВСУ жителя Тамбовской области
  • © ЦОС ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли противоправную деятельность гражданина РФ, жителя Тамбовской области, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин России в целях вступления в ряды ВСУ инициировал электронную переписку с представителями националистического формирования Украины, осуществляющего деятельность по набору и подготовке добровольцев из числа граждан России для участия в военных действиях против ВС России», — говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемый с апреля по июнь осуществлял поиск и изучение специализированной литературы по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике, после чего осуществил попытку выезда на территорию Украины через Турцию, во время которой был задержан сотрудниками ФСБ России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к государственной измене». Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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Также в ФСБ опубликовали видео допроса задержанного. Мужчина, в частности, сообщил, что в рамках подготовки к выезду на территорию боевых действий усиленно тренировался для поддержания физической формы, изучал литературу по практической медицине, полевой фортификации, вооружению и боевой технике.

«В случае успешного пересечения границы Российской Федерации и прибытия в Турцию я бы отправился на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ против ВС России», — сказал он.

Ранее на этой неделе силовики задержали по подозрению в госизмене троих жителей Воронежской области, которые передавали сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре представителям украинской националистической организации «Правый сектор»*.

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Кроме того, 19 июля был задержан член террористической организации «Легион «Свобода России»**, планировавший поджечь военную технику на территории Татарстана. Мужчина организовал схрон с бутылками керосина возле территории Казанского высшего танкового командного училища, где собирался совершить преступление.

Поджоги военкоматов

Утром 2 августа РИА Новости со ссылкой на источники сообщило о задержании трёх женщин, которые пытались поджечь военкоматы в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, Копейске и Верхнеуральске Челябинской области. По данным ТАСС, всего за последние двое суток зафиксировано более десяти попыток поджога военкоматов в различных регионах РФ.

Как отметили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, в большинстве случаев исполнителями являются граждане из социально уязвимых категорий или лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

«Для достижения своих преступных целей злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и требовали совершить заведомо сомнительные финансовые операции. В дальнейшем они обманным путём получали данные, которые впоследствии использовали для манипулирования сознанием жертв. Для возврата денежных средств на счета подвергшихся подобной обработке граждан им предлагалось совершить террористический акт», — приводит текст сообщения ТАСС.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.

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