Задержан завербованный спецслужбой Украины военнослужащий: ФСБ пресекла теракт на корабле ВМФ РФ с высокоточным оружием

Спецслужбы Украины пытались организовать теракт на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение. Осуществить преступление должен был завербованный военнослужащий ВМФ России, его задержали сотрудники ФСБ. У мужчины изъяты два СВУ общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте. По данным ведомства, принимается решение о возбуждении уголовных дел по четырём статьям: «Террористический акт», «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Государственная измена» и «Разглашение сведений, составляющих государственную тайну».

В четверг, 27 июля, в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что силовики пресекли попытку спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение.

«В результате проведённых мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота Российской Федерации, у которого изъято два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте. Также он подозревается в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, принимается решение о возбуждении уголовных дел по четырём статьям: «Террористический акт», «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Государственная измена» и «Разглашение сведений, составляющих государственную тайну».

Ранее сегодня в ФСБ сообщили о выявлении в Керченском проливе ещё одного иностранного сухогруза, в грузовом трюме и на поверхности спасательной шлюпки которого обнаружены следы взрывчатки. Речь идёт о судне ВМО RIVER, следовавшем из порта Синоп (Турция) в порт Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур. С начала лета корабль дважды заходил в одесский порт Рени. Из-за обнаружения взрывчатых веществ сухогрузу запретили проход под Крымским мостом с дальнейшим убытием за пределы территориального моря РФ.

Как выяснил RT, сухогруз BMO River принадлежит турецкой компании Inspektor Marine Denizcilik. Зарегистрированная в Стамбуле фирма занимается исключительно грузовыми морскими перевозками. Порт приписки судна — Валлетта (Мальта), а старое название — Andre-Michel 1.

Также в ведомстве рассказали о вынесении приговора двум агентам украинской разведки. Суд приговорил их к лишению свободы сроком на 15 лет каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. По данным ФСБ, в 2022 году мужчин задержали по подозрению в совершении шпионажа и в причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожению военной техники в зоне спецоперации.

Противодействие преступной деятельности Украины

Накануне на территории городского округа Шатура Московской области была ликвидирована контролируемая с территории Украины подпольная нарколаборатория по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств. Силовики изъяли производное наркотического средства метилэфедрон общей массой не менее 57 кг, 4 т наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества, необходимые для синтезирования запрещённых веществ.

Также по теме Изъято 4 т наркосодержащей жидкости: ФСБ ликвидировала в Подмосковье контролируемую с Украины нарколабораторию В подмосковной Шатуре ликвидирована подпольная нарколаборатория по производству синтетических наркотических средств. Как сообщили в...

Также были задержаны с поличным участники преступной группы — уроженцы Украины. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

18 июля силовики задержали жителя Энергодара, передававшего координаты позиций военнослужащих МО РФ, осуществляющих охрану и защиту Запорожской атомной электростанции. По данным ФСБ, своей деятельностью шпион способствовал нанесению украинскими войсками артиллерийских ударов, в результате которых погибли и были ранены российские военнослужащие.

В тот же день в Угличе была задержана гражданка России 1987 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта.

13 июля в Курской области были задержаны двое россиян, подозреваемых в сборе и передаче представителям ВСУ сведений в отношении объектов Минобороны РФ, дислоцирующихся на территории региона. При обыске у них изъяли переданное украинцами спецоборудование и средства связи, а также подробные инструкции по выполнению задания.

Наряду с этим в Орловской области по делу о госизмене был задержан сменивший пол гражданин России, который финансировал ВСУ. Он также был волонтёром проекта, который является иностранным агентом.