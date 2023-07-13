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ФСБ задержала в Курской области работавших на ВСУ двоих диверсантов

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В ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы пресекли в Курской области деятельность российских граждан, подозреваемых в передаче Украине сведений об объектах Минобороны России.
ФСБ задержала в Курской области работавших на ВСУ двоих диверсантов
  • РИА Новости

«Пресечена противоправная деятельность преступной группы из числа российских граждан, подозреваемых в собирании и передаче представителям Вооружённых сил Украины сведений в отношении объектов Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории региона», — отмечается в заявлении.

Как указывают в ФСБ, соответствующие данные могли быть использованы для нанесения ударов и совершения террористических актов, направленных на районы погрузки, содержания и пути следования военной техники.

В ходе задержания у двоих злоумышленников было изъято переданное украинцами спецоборудование и средства связи, а также подробные инструкции по выполнению задания.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК России (приготовление к диверсии). Злоумышленники уже дают признательные показания.

Ранее в ЦОС ФСБ заявили, что сотрудники правоохранительных органов задержали трансгендера по делу о госизмене. По данным спецслужбы, сменивший пол гражданин России финансировал ВСУ.

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