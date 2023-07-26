Изъято 4 т наркосодержащей жидкости: ФСБ ликвидировала в Подмосковье контролируемую с Украины нарколабораторию

В подмосковной Шатуре ликвидирована подпольная нарколаборатория по производству синтетических наркотических средств. Как сообщили в ФСБ, с поличным задержаны участники преступной группы, которые сбывали особо крупные партии наркотиков в интересах интернет-магазина, администрируемого гражданами Украины. Силовики изъяли не менее 57 кг наркотических веществ и 4 т наркосодержащей жидкости. Задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

На территории городского округа Шатура Московской области проведена операция по ликвидации контролируемой с территории Украины подпольной нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Сотрудниками ФСБ России получена информация о том, что с использованием сети интернет на территории Московской области организован бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в интересах интернет-магазина, администрируемого гражданами Украины», — говорится в сообщении.

Участники преступной группы задержаны с поличным, деятельность подпольной нарколаборатории пресечена. Установлено, что активные участники ОПГ являются уроженцами Украины, также был подтверждён системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности.

Изъято производное наркотического средства N-метилэфедрон (a-PVP) общей массой не менее 57 кг, 4 т наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества, необходимые для синтезирования запрещённых веществ.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье «Производство наркотических средств в особо крупном размере». Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«В настоящее время ФСБ России осуществляются мероприятия по выявлению эпизодов и лиц, причастных к осуществлению указанной противоправной деятельности, а также проверка возможной причастности задержанных к функционированию иных подпольных нарколабораторий», — отметили в ведомстве.

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В апреле силовики задержали трёх членов наркокартеля (двух колумбийцев и одного гражданина государства, входящего в ЕС), которые прибыли в Россию специально для проведения многоэтапной наркоакции. У них было обнаружено 699 кг кокаина, стоимость которого превышает 2,5 млрд рублей.

В мае в Смоленской области на границе с Белоруссией с поличным был задержан контрабандист, который в двух фурах с турецкими номерами вёз партию кокаина весом 492 кг из стран Латинской Америки.

Противодействие преступной деятельности Украины

18 июля в ФСБ сообщили о задержании в Угличе гражданки России 1987 года рождения, осуществлявшей по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта.

Как выяснил RT, задержанная — Вероника Нетунаева. В 2022 году суд отказал ей в удовлетворении иска о признании незаконным её увольнения из администрации городского поселения Углич. Также Нетунаевой было отказано в восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

В тот же день силовики задержали жителя Энергодара, передававшего координаты позиций военнослужащих МО РФ, осуществляющих охрану и защиту Запорожской атомной электростанции. По данным ФСБ, своей деятельностью шпион способствовал нанесению украинскими войсками артиллерийских ударов, в результате которых погибли и были ранены российские военнослужащие.

13 июля в Курской области были задержаны двое россиян, подозреваемых в сборе и передаче представителям ВСУ сведений в отношении объектов Минобороны РФ, дислоцирующихся на территории региона. При обыске у них изъяли переданное украинцами спецоборудование и средства связи, а также подробные инструкции по выполнению задания.

Наряду с этим в Орловской области по делу о госизмене был задержан сменивший пол гражданин России, который финансировал ВСУ. Он также был волонтёром проекта, который является иностранным агентом.