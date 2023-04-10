ФСБ задержала трёх иностранцев по делу о перевозке почти 700 кг кокаина
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
В ведомстве сообщили, что трое иностранцев — граждане Колумбии и одного из государств ЕС — прибыли в Россию специально для проведения многоэтапной наркоакции.
«При задержании с поличным у прибывших в Россию членов картеля обнаружено 699 кг кокаина», — говорится в сообщении.
По данным специалистов, оптовая стоимость изъятой партии на российском чёрном рынке превышает 2,5 млрд рублей.
Как отметили в ФСБ, оптовую партию латиноамериканского кокаина доставили в Москву и поместили на складском помещении в Московской области.
В конце марта в Петербурге полицейские изъяли более 200 кг латиноамериканского кокаина.
Также в Иркутской области полицейские изъяли свыше 140 кг наркотических средств.
В конце декабря сообщалось, что МВД России удалось пресечь крупный канал поставки марихуаны с юга в Московский регион, изъято 260 кг наркотиков.