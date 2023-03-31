Полицейские в Петербурге изъяли свыше 200 кг кокаина из Латинской Америки
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, её слова приводятся на сайте ведомства.
Задержанные оборудовали тайники с наркотиками из Латинской Америки в перевозившем фрукты грузовом автомобиле.
«Полицейские изъяли более 200 кг кокаина, стоимость которого по ценам чёрного рынка превышает 800 млн рублей», — говорится в сообщении.
Ранее в Иркутской области полицейские изъяли свыше 140 кг наркотических средств.
В конце декабря сообщалось, что МВД России удалось пресечь крупный канал поставки марихуаны с юга в Московский регион, изъято 260 кг наркотиков.