В МВД России сообщили о ликвидации крупной нарколаборатории в Сибири

В Иркутской области полицейские изъяли свыше 140 кг наркотических средств. В Сибири пресечена деятельность крупной нарколаборатории.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, её слова приводит МВД МЕДИА.

«Сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из города Зимы пресечена деятельность крупнейшей за последнее время нарколаборатории в Сибири», — заявила Волк.

Полицейские задержали троих подозреваемых, из незаконного оборота изъято свыше 140 кг синтетического наркотика.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

В конце декабря сообщалось, что МВД России удалось пресечь крупный канал поставки марихуаны с юга в Московский регион, изъято 260 кг наркотиков.