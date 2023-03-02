В МВД России сообщили о ликвидации крупной нарколаборатории в Сибири
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, её слова приводит МВД МЕДИА.
«Сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из города Зимы пресечена деятельность крупнейшей за последнее время нарколаборатории в Сибири», — заявила Волк.
Полицейские задержали троих подозреваемых, из незаконного оборота изъято свыше 140 кг синтетического наркотика.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
В конце декабря сообщалось, что МВД России удалось пресечь крупный канал поставки марихуаны с юга в Московский регион, изъято 260 кг наркотиков.