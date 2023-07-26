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ФСБ выявила в подмосковной Шатуре управляемую с территории Украины нарколабораторию

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ФСБ пресекла в Подмосковье работу нарколаборатории, производившей крупные партии синтетических наркотиков и управляемой с территории Украины.
ФСБ выявила в подмосковной Шатуре управляемую с территории Украины нарколабораторию
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«На территории городского округа Шатура Московской области проведена операция по ликвидации контролируемой с территории Украины подпольной нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что было изъято 57 кг наркотиков.

Ранее ФСБ России по Удмуртской Республике задержала жителя региона, подозреваемого в причастности к организации лаборатории по производству наркотических веществ и их последующему сбыту.

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