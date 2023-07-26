В Абакане задержали пропагандиста «Азова»

Сотрудники российских спецслужб задержали в Абакане участника украинской националистической организации «Этническое национальное объединение», пропагандирующей нацбат «Азов»*.

«Указанное лицо в целях привлечения новых сторонников в... «Азов» в период с декабря 2022 года по январь 2023 года с использованием Telegram распространяло материалы, направленные на пропаганду и оправдание деятельности указанной запрещённой структуры», — говорится в сообщении ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму.

Ранее большинство участников террористического националистического батальона «Азов», процесс над которыми идёт в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, отказались признать свою вину.

RT рассказывал об уголовных делах всех подсудимых.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.