В Абакане задержали пропагандиста «Азова»
- РИА Новости
«Указанное лицо в целях привлечения новых сторонников в... «Азов» в период с декабря 2022 года по январь 2023 года с использованием Telegram распространяло материалы, направленные на пропаганду и оправдание деятельности указанной запрещённой структуры», — говорится в сообщении ФСБ России.
Возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму.
Ранее большинство участников террористического националистического батальона «Азов», процесс над которыми идёт в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, отказались признать свою вину.
RT рассказывал об уголовных делах всех подсудимых.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.