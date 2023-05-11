ФСБ изъяла 492 килограмма латиноамериканского кокаина на границе с Белоруссией

Федеральная служба безопасности России изъяла 492 кг кокаина из стран Латинской Америки в Смоленской области на границе с Белоруссией.

По данным Центра общественных связей ФСБ, партия наркотиков следовала в направлении Польши.

Во время досмотра грузовика с турецкими госномерами был найден тайник, в котором было спрятано 116 упаковок с кокаином.

Также силовики установили, что аналогичным маршрутом следует ещё один автомобиль с партией кокаина. Во втором грузовике в таком же тайнике нашли 373 упаковки с наркотическими средствами.

«Общий вес изъятого в двух фурах кокаина составил 492 кг», — заявили в спецслужбе.

Организатор контрабанды — иностранный гражданин — был задержан с поличным. Он арестован. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 229.1 УК России.

Также в ФСБ заявили, что в России активизировались европейские и латиноамериканские ОПГ, они осваивают рынок для сбыта на месте и для транзита кокаина в Европу.