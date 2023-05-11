ФСБ: в России активизировались зарубежные кокаиновые картели
- РИА Новости
«ФСБ России отмечает активизацию европейских и латиноамериканских организованных преступных сообществ, направленную как на освоение российского чёрного рынка наркотиков, так и на использование нашей территории для транзитного перемещения кокаина в государства Европейского союза», — приводит РИА Новости сообщение.
В апреле работники Федеральной таможенной службы России изъяли у контрабандистов почти 800 кг гашиша, привезённого из Европы.