ФСБ: в России активизировались зарубежные кокаиновые картели

В России активизировались европейские и латиноамериканские ОПГ, они осваивают рынок для сбыта на месте и для транзита кокаина в Европу, сообщает ЦОС ФСБ России.

«ФСБ России отмечает активизацию европейских и латиноамериканских организованных преступных сообществ, направленную как на освоение российского чёрного рынка наркотиков, так и на использование нашей территории для транзитного перемещения кокаина в государства Европейского союза», — приводит РИА Новости сообщение.

В апреле работники Федеральной таможенной службы России изъяли у контрабандистов почти 800 кг гашиша, привезённого из Европы.