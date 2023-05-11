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ФСБ: в России активизировались зарубежные кокаиновые картели

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В России активизировались европейские и латиноамериканские ОПГ, они осваивают рынок для сбыта на месте и для транзита кокаина в Европу, сообщает ЦОС ФСБ России.
ФСБ: в России активизировались зарубежные кокаиновые картели
  • РИА Новости

«ФСБ России отмечает активизацию европейских и латиноамериканских организованных преступных сообществ, направленную как на освоение российского чёрного рынка наркотиков, так и на использование нашей территории для транзитного перемещения кокаина в государства Европейского союза», — приводит РИА Новости сообщение.

В апреле работники Федеральной таможенной службы России изъяли у контрабандистов почти 800 кг гашиша, привезённого из Европы.

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