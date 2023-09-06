«Мост между прошлым и настоящим»: директор Государственного исторического музея — о выставке «Новороссия»

В Государственном историческом музее открывается выставка «Новороссия». Она приурочена к годовщине референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, по итогам которых они вошли в состав России. На ней представлены экспонаты 18 организаций, в том числе из архивов Третьяковской галереи и Русского музея. На выставке также покажут оружие, мундиры, украшения, карты и фотографии из зоны СВО. Об артефактах, прошлом и настоящем Новороссии RT побеседовал с директором Государственного исторического музея Алексеем Левыкиным.

— В Государственном историческом музее (ГИМ) 6 сентября открывается выставка «Новороссия». К чему она приурочена?

— Выставка посвящена одному из самых главных событий в современной истории нашей страны — возвращению земель, которые принято называть Новороссией, домой, в Россию. Чуть менее года назад в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, по итогам которых они вошли в состав нашего государства. Ещё раньше, в 2014 году, частью РФ стал Крым.

В настоящий момент не все территории Новороссии являются Россией. Однако логика событий, которые мы наблюдаем, говорит о том, что эти земли должны вернуться. Выставка как раз об этом — как важно помнить историю Новороссии. Помнить о том, какой мощнейший импульс развития получил этот край с вхождением в Российскую империю и как окрепло, обогатилось после этого наше государство.

Новороссия — это необычайно живописный, тёплый и богатый край. Открывшаяся выставка рассказывает об этих землях до и после того, как они стали русскими. Повествование начинается с XV—XVI веков, когда происходило формирование централизованного русского государства и определялись стратегические векторы внешней и внутренней политики, которые в итоге привели к освоению русскими Таврии, Херсонщины и других земель в юго-западу от прежних границ.

Бухта Севастополя, 1870-е годы

© ГИМ

Полностью Новороссия вошла в состав России в конце 18-го столетия. Собственно, тогда она и получила своё название. Это была новая Россия, административно поделённая на несколько губерний.

Ранее эти земли были Дикой степью — обширными пространствами, которые занимали кочевники и крупные на тот момент геополитические игроки. Расширению империи предшествовали разгром Крымского ханства, тяжёлые войны с Польшей и Османской империей.

С XVIII века прежде дикие земли интенсивно осваивались, достаточно быстро обрусели, стали органичной частью русской культуры. Донбасс, Крым, Херсонщина, Запорожье, Одесса и Николаев бурно развивались и в советские годы. Новороссия получила тяжёлую промышленность, стала одной из житниц СССР.

Поэтому возникновение в 1991 году искусственно нарезанных границ не имело ничего общего с историческими и культурными особенностями Новороссии. Новые рубежи разделили русских людей. Произошла трагедия, настоящая катастрофа. Сейчас нам приходится заниматься ликвидацией её последствий. Одна из задач открывшейся выставки — показать это нашим посетителям, построить в их сознании мост между прошлым и настоящим.

В таком контексте «Новороссия» — это не первое подобное мероприятие Исторического музея. Летом в ГИМ прошла выставка «За лентой», на которой были представлены фотографии и артефакты из зоны специальной военной операции, истории стойкости и мужества русских воинов, которые самоотверженно защищают наше Отечество.

— Какие экспонаты представлены на выставке «Новороссия»? Есть ли артефакты из музеев Новороссии?

— На выставке представлены экспонаты из собрания Государственного исторического музея и коллекции, переданные организациями и частными лицами, в том числе из Новороссии. Некоторые артефакты были подарены коллекционерами в рамках подготовки выставки.

Выставка рассказывает о том, что с историей освоения Новороссийского края и зарождения Черноморского флота неразрывно связано имя виднейшего государственного деятеля екатерининской эпохи, светлейшего князя Григория Потёмкина-Таврического. Ему принадлежит большая заслуга в освоении этих территорий, их заселении, строительстве городов и укреплении новых границ.

Портрет князя Григория Потёмкина-Таврического (1739—1791)

© Public domain

На выставке будет представлен уникальный памятник конца XVIII века — восковой бюст Потёмкина-Таврического неизвестного мастера, выполненный в натуральную величину, вероятно, при жизни князя. Бюст с большой достоверностью передаёт его облик. В собрание Исторического музея этот памятник поступил в 1905 году из коллекции известного собирателя и мецената Петра Ивановича Щукина (1853—1912).

На выставке представлены уникальные по своей красоте предметы конского убранства и оружия, подаренные турецкими султанами Абдул-Хамидом I и Селимом III Екатерине II, из собрания Оружейной палаты Московского Кремля. Их красота и пышность — свидетельство победы русского оружия и русской дипломатии.

Собственно, благодаря успехам армии в период правления Екатерины II в состав России вошла обширная территория Северного Причерноморья и Крыма. Напомню, что по итогам двух русско-турецких войн были заключены Кючук-Кайнарджийский и Ясский мирные договоры в июле 1774 и в январе 1792 года (по новому стилю. — RT) соответственно. Процесс восстановления отношений с Османской империей сопровождался обменом посольствами и торжественным преподнесением дорогих даров.

Из уникальных экспонатов XIX века посетители могут увидеть золотоносную горную породу в футляре-яйце, подаренную императору Александру III. История артефакта начинается в 1889 году, когда инженер, предприниматель Андрей Николаевич Глебов на купленной им территории Нагольного кряжа (расположен в южной части Луганской области) приступил к изысканию серебряных, цинковых и свинцовых руд. На изыскательские работы он ассигновал 100 тыс. рублей, заложив своё ярославское имение.

Оказалось, что в недрах Нагольного кряжа есть не только серебро, но и золото. Эту радостную весть Андрей Николаевич сообщил императору в форме пасхального подарка. Пасхальное яйцо находилось в личных комнатах императора Александра III в Гатчинском дворце.

Говоря об экспонатах XX века, трудно обойти вниманием наградной кинжал с ножнами Семёна Михайловича Будённого. Напомню, Будённый — легендарный советский военачальник, один из первых маршалов СССР. В годы Гражданской войны он прошёл путь от командира конного отряда до командующего Первой конной армией. В декабре 1919 года конница Будённого изгнала из Донбасса белых, а весной 1920 года она освободила от польских захватчиков территорию советской Украины. Кинжал был подарен Будённому в 1920 году революционным комиссаром Белой Церкви (Киевской губернии) в память о беспримерном переходе Первой конной армии из Северной Таврии на Польский фронт.

Отдельно стоит рассказать об экспонатах периода Великой Отечественной войны. На выставке представлен уникальный комплект обмундирования маршала авиации для районов с жарким тропическим климатом, специально пошитый для советских военных делегаций. Он принадлежал дважды Герою Советского Союза маршалу авиации Николаю Михайловичу Скоморохову.

Моряки и лётчики Черноморского флота

© ГИМ

В годы Великой Отечественной войны он командовал авиаэскадрильей 31-го истребительного авиационного полка (3-й Украинский фронт), участвовал в Сталинградской битве, сражении на Курской дуге, освобождении Донбасса, Запорожья, Днепропетровска, Кривого Рога, Херсона, Николаева, Одессы. За время войны Скоморохов совершил 605 боевых вылетов, провёл 143 воздушных боя, лично сбил 46 самолётов противника и восемь — в составе группы.

Материалы Николая Михайловича, включая все его награды, были переданы нашему музею в дар его дочерью Светланой Николаевной в этом году.

Впервые в разделе Великой Отечественной войны экспонируется телеграмма генералу армии Родиону Яковлевичу Малиновскому и войскам руководимого им 3-го Украинского фронта от Одесского землячества Нью-Йорка с благодарностью за освобождение Одессы от «немецких и румынских банд». Материалы прославленного маршала, связанные с освобождением от фашистских захватчиков Украины, переданы в дар ГИМ его дочерью Натальей Родионовной Малиновской тоже в этом году.

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Также в дар Историческому музею коллекционером Никитой Томилиным были переданы оригинальные фотографии времён обороны Севастополя в Великую Отечественную войну. На них — крымский татарин Люман Алиевич Эннанов — лётчик морской авиации РККА, его друзья, однополчане, родственники, многие из них пали смертью храбрых.

«Иллюстрированный практический путеводитель по Крыму» Г.Г. Москвича пользовался большой популярностью в дореволюционной России. В него вошло не только описание полуострова, но и русско-татарский словарь (крымское наречие), карты, планы, советы путешественникам — экскурсионные маршруты, возможные способы передвижения, советы, как лучше одеться в дорогу, и многое другое.

Наряду с этим в нынешнем году собрание ГИМ пополнилось книгой Евгения Маркова «Очерки Крыма» 1898 года и архивом из 45 оригинальных фотографий, ранее принадлежавшими подполковнику НКВД, члену коллегии Революционного трибунала Крыма Григорию Семёновичу Кузьминскому. Они представляют историко-культурную и музейную ценность и помогут в изучении революционно-военного прошлого нашей страны.

Сборник «Стропила» стал первой книгой молодого поэта Донбасса Юрия Ароновича Черкасского. Он родился в 1912 году в Луганске, окончил фабрично-заводское училище и начал работать на Луганском паровозостроительном заводе. Первые стихи печатал в заводской многотиражке «Октябрьский гудок». В довоенные годы Черкасский был одним из самых популярных поэтов Союза пролетарских писателей Донбасса «Забой». В своих произведениях писатель рассказывал о Луганске и его тружениках.

Архив Кузьминского Григория Семёновича, члена коллегии Революционного трибунала Крыма в городе Симферополе

© ГИМ

— Какую археологическую (историческую) ценность имеют Крым и те территории, которые вошли в состав РФ после референдумов в сентябре 2022 года?

— Для историка и археолога любая территория априори крайне интересна для всевозможных исследований. Если говорить конкретно о Новороссии, погружаясь в далёкое прошлое, то она, безусловно, имеет огромную ценность для изучения наследия Древней Греции (с VI века в Крыму и Северном Причерноморье существовали греческие колонии. — RT), Византии, ираноязычных скифов, сарматов и других кочевых племён.

Я уверен, что по мере освобождения Новороссии, налаживания мирной жизни количество археологических экспедиций и различных исторических исследований будет только возрастать. Со своей стороны Исторический музей готов поддержать такие проекты.

— Расскажите о сотрудничестве с музеями Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

— В июле этого года у нас состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с Луганским краеведческим музеем. Первый проект, который реализуется при поддержке Исторического музея, — это создание экспозиции, посвящённой истории Донского казачества в Станично-Луганском краеведческом музее, входящем в комплекс Луганского краеведческого музея. Специалисты Исторического музея уже работают вместе с луганскими коллегами.

Предварительно предстоит создать надлежащие условия для создания новой экспозиции, специалисты Исторического музея помогут подготовить предметы из собрания краеведческого музея к показу. В дальнейшем мы продолжим развивать нашу экспозиционно-выставочную деятельность и оказание консультационно-методической поддержки коллегам из музеев в новых регионах России.