«Обладает большим потенциалом»: ректор ВГТУ — о проблемах и перспективах развития беспилотной отрасли РФ

Воронежские специалисты планируют импортозаместить часть критически важной электроники, которая используется в отечественных БПЛА. Об этом в интервью RT рассказал ректор Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Дмитрий Проскурин. По его словам, сейчас инженеры вуза создают полётный контроллер, радиоэлектронные модули помехоустойчивой связи для российских дронов. На данный момент для нужд СВО воронежцы уже разработали два FPV-дрона грузоподъёмностью до 2 кг и 4 кг. Также Дмитрий Проскурин рассказал о проблемах и перспективах развития беспилотной отрасли в РФ.

— Тема беспилотных авиационных систем (БАС) занимает особое место в современной государственной политике России. Как ВГТУ участвует в развитии этой отрасли?

— На базе Воронежского государственного технического университета действует учебно-производственный комплекс, в котором проектируют и создают новые образцы беспилотной авиационной техники. В настоящее время уже разработаны беспилотники мультироторного типа: лёгкий FPV-дрон грузоподъёмностью до 2 кг и средний FPV-дрон грузоподъёмностью до 4 кг. Однако нельзя говорить, что университет занимается выпуском новых беспилотников. ВГТУ — это не производственная площадка, и мы не можем массово изготавливать изделия. Вуз в первую очередь сосредоточен на исследовательской деятельности.

— Насколько сильно производство российских беспилотников зависит от поставок комплектующих из-за рубежа? Какие есть решения в сфере импортозамещения?

— Доля зарубежных комплектующих разнится от одной модели к другой. Поэтому я не назову точный процент иностранных деталей, агрегатов, элементной базы, тем более сегодня БПЛА выпускают, наверное, сотни российских предприятий. Однако известно, что почти все двигатели, контроллеры, системы связи, микросхемы и аккумуляторы обычно поставляются из Китая.

Пока Китай для нас открыт, но опора на него не лучший сценарий дальнейшего развития российской беспилотной отрасли. Например, некоторые детали уже сняты с производства и достать их практически невозможно. Кроме того, всем очевидно, что вопрос налаживания массового выпуска отечественных комплектующих — это один из залогов обеспечения технологического суверенитета страны.

Свою ключевую задачу ВГТУ видит в замещении критически важных для производства БПЛА зарубежных компонентов: полётных контроллеров, радиоэлектронных модулей помехоустойчивой связи.

В настоящее время ситуация такова, что загруженные заказами предприятия закупают компонентную базу в Китае и не имеют возможностей и компетенций, чтобы изготавливать собственное электронное оборудование.

Со своей стороны ВГТУ, помимо электроники, разрабатывает рамы и корпус для собственных квадрокоптеров, производит силовые конструкции из углеродного волокна.

Надо отметить, что дрон мультироторного типа, по сути, на 90% состоит из радиоэлектроники и двигателя. Российские разработчики способны заместить эти иностранные аналоги. При этом нашей стране не обойтись без развёртывания масштабных производственных мощностей, новых линий для выпуска унифицированных конструкций, узлов и электронной начинки БПЛА. Такой подход позволит существенно сократить себестоимость продукции и полностью окупит затраты на разработку комплектующих.

Ректор Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Дмитрий Проскурин

© Пресс-служба ВГТУ

Для сравнения: сейчас один дрон из Китая стоит около 50 тыс. рублей, в то же время схожий аппарат российского производства оценивается в 150—200 тыс. рублей, хотя в большинстве случаев за его основу взят именно китайский беспилотник, в котором только заменили программное обеспечение.

— Что реально, на ваш взгляд, может сделать наша промышленность в ближайшие годы?

— Я не вижу серьёзных проблем в том, чтобы нарастить выпуск любых современных материалов для производства силовых, несущих конструкций различных БПЛА. Производство электрических и тепловых двигателей — это вопрос инвестиций и обеспечения спроса, а также поддержки на ранних этапах со стороны государства, так как конечная конкурентная цена будет определяться массовостью производства и на начальном этапе отечественным производителям будет сложно конкурировать с китайскими.

Выпуск литий-ионных аккумуляторов в России также вполне реально освоить в ближайшие месяцы.

По-настоящему трудноосуществимы быстрый запуск и наращивание производства некоторой части компонентной базы, выполненной по нанометровой технологии, микромеханических систем, а также оптических систем — камер с высоким разрешением, тепловизионными матрицами и прочими компонентами.

— Не секрет, что в России не хватает квалифицированных специалистов в беспилотной отрасли и смежных сферах. Участвует ли ВГТУ в решении кадрового вопроса?

— В целом ВГТУ обладает большим потенциалом в плане проектирования и производства компонентов БАС, а также в области непрерывной подготовки кадров, Воронежская область может оказаться в ближайшее время в числе лидеров новой отрасли.

Согласно экспертным оценкам в сфере кадровой политики, проведённым на прошедшем недавно в Новосибирске форуме «Архипелаг-2023», к 2027 году в Воронежской области будет требоваться не менее 6640 специалистов в области эксплуатации БАС и смежных отраслях, в том числе в проектировании и производстве критически важных компонентов на ведущих предприятиях Воронежского региона.

Изготовление беспилотника студентами ВГТУ

© Пресс-служба ВГТУ

Немало усилий для решений кадрового вопроса прилагается и на федеральном уровне. Согласно планам, которые предусматривает федеральный проект «Кадры для БАС», к 2030 году число специалистов в беспилотном секторе РФ возрастёт до 1 млн человек.

— Как молодые кадры могут помочь в реализации проектов, о которых вы говорите? Насколько быстро они могут встать в строй?

— Залог успеха всегда упирается в количество высококвалифицированных кадров. Их стоит готовить уже со школьной скамьи в рамках различных кружков и специализированных классов. Уже в этом году школьники начнут изучать основы применения БПЛА на уроках начальной военной подготовки. Естественно, ВГТУ тоже вовлечён в процесс обучения детей.

В нашем вузе, например, работает «Кванториум» — лаборатория, где ребята занимаются программированием квадрокоптеров. Также действует студенческое конструкторское бюро, где для БПЛА создают силовые установки различных мощностей. Наконец, функционирует научно-образовательный центр «Радиотехнические системы», в котором молодые люди решают задачи построения устойчивого, помехозащищённого радиоканала управления. Как правило, у нас обучаются ребята от восьми лет, а начиная с 12 лет они уже активно программируют квадрокоптеры на полёт по выбранному заданию. Вся образовательная деятельность проходит под руководством ведущих учёных вуза.

— В текущих условиях основной запрос на разработку и поставку беспилотников исходит из зоны СВО. Однако, вероятно, есть и другие сферы, в которых они могли бы принести пользу?

— Есть значительные перспективы использования дронов, квадрокоптеров и иных летательных аппаратов для гражданских нужд, в нефтегазовой, энергетической и строительной областях.

По оценкам экспертов на 2023 год, объём российского рынка беспилотных авиационных систем, в том числе для оказания услуг, превысит 50 млрд рублей.

В прошлом году наиболее популярными видами услуг с применением дронов были мониторинг нефте- и газопроводов, электросетей (40%), авиационно-химические работы в сельском хозяйстве (40%), световые шоу (12%), работы в целях лесоустройства (7%), обследование объектов капитального строительства (6%), картография и кадастр (около 5%), аэромагнитная разведка (3%).

Практический эффект от использования БАС можно назвать впечатляющим. Так, в области сельского хозяйства производительность труда возросла в два раза, на 12,8% сократились расходы на средства защиты растений, удельный рост сбора урожая по отдельным культурам увеличился на 10—30%.

FPV-дрон разработки ВГТУ

© Пресс-служба ВГТУ

На энергосетевых предприятиях в восемь раз снизился риск возникновения аварийных ситуаций, инспекции стали выполняться в пять раз быстрее обычного. В топливном секторе затраты на воздушное патрулирование нефтегазопроводов снизились в три раза, на 70% сократилась длительность работ.

В области строительства финансовые затраты только в отношении этапа земляных работ сократились на 30%. Учитывая хозяйственную структуру Воронежской области, беспилотники пригодятся всем секторам её экономики.

Например, в нашем регионе имеет место постепенное изнашивание тепло- и электросетей. Со временем в них появляются уязвимые места, которые сложно обнаружить при обычном осмотре. Трудоёмкость таких мероприятий очень высока. В связи с этим в подобных случаях можно использовать БПЛА с тепловизионной камерой. Беспилотник сможет быстро зафиксировать местоположение повреждённых участков и оценить размер теплопотерь.

Дроны и квадрокоптеры могут помочь в строительной отрасли: с высоты птичьего полёта гораздо легче определить объёмы нехватки стройматериалов (например, песка или гравия) или зафиксировать нарушения техники безопасности.

Кроме того, используя БПЛА с камерами оптического контроля, можно обнаруживать заражённые или слишком сырые участки почвы, что позволит создать цифровую карту полей для сельскохозяйственной сферы. Наконец, беспилотники могут обнаруживать и тушить лесные пожары, участвовать в поиске пропавших людей и даже служить ретрансляторами сотовых и мобильных сетей.

Иными словами, нам ещё только предстоит полностью раскрыть потенциал, предоставляемый беспилотниками. Я убеждён, что только комплексный подход к развитию этой сферы (поощрение отечественных производителей, научно-технические разработки и активное вовлечение молодёжи) позволит вывести производство российских БПЛА на качественно высокий, конкурентный уровень.