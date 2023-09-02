«Обладает большим потенциалом»: ректор ВГТУ — о проблемах и перспективах развития беспилотной отрасли РФ
- Студент ВГТУ и FPV-дрон
- © Пресс-служба ВГТУ
— Тема беспилотных авиационных систем (БАС) занимает особое место в современной государственной политике России. Как ВГТУ участвует в развитии этой отрасли?
— На базе Воронежского государственного технического университета действует учебно-производственный комплекс, в котором проектируют и создают новые образцы беспилотной авиационной техники. В настоящее время уже разработаны беспилотники мультироторного типа: лёгкий FPV-дрон грузоподъёмностью до 2 кг и средний FPV-дрон грузоподъёмностью до 4 кг. Однако нельзя говорить, что университет занимается выпуском новых беспилотников. ВГТУ — это не производственная площадка, и мы не можем массово изготавливать изделия. Вуз в первую очередь сосредоточен на исследовательской деятельности.
— Насколько сильно производство российских беспилотников зависит от поставок комплектующих из-за рубежа? Какие есть решения в сфере импортозамещения?
— Доля зарубежных комплектующих разнится от одной модели к другой. Поэтому я не назову точный процент иностранных деталей, агрегатов, элементной базы, тем более сегодня БПЛА выпускают, наверное, сотни российских предприятий. Однако известно, что почти все двигатели, контроллеры, системы связи, микросхемы и аккумуляторы обычно поставляются из Китая.
Пока Китай для нас открыт, но опора на него не лучший сценарий дальнейшего развития российской беспилотной отрасли. Например, некоторые детали уже сняты с производства и достать их практически невозможно. Кроме того, всем очевидно, что вопрос налаживания массового выпуска отечественных комплектующих — это один из залогов обеспечения технологического суверенитета страны.
Свою ключевую задачу ВГТУ видит в замещении критически важных для производства БПЛА зарубежных компонентов: полётных контроллеров, радиоэлектронных модулей помехоустойчивой связи.
В настоящее время ситуация такова, что загруженные заказами предприятия закупают компонентную базу в Китае и не имеют возможностей и компетенций, чтобы изготавливать собственное электронное оборудование.
Со своей стороны ВГТУ, помимо электроники, разрабатывает рамы и корпус для собственных квадрокоптеров, производит силовые конструкции из углеродного волокна.
Надо отметить, что дрон мультироторного типа, по сути, на 90% состоит из радиоэлектроники и двигателя. Российские разработчики способны заместить эти иностранные аналоги. При этом нашей стране не обойтись без развёртывания масштабных производственных мощностей, новых линий для выпуска унифицированных конструкций, узлов и электронной начинки БПЛА. Такой подход позволит существенно сократить себестоимость продукции и полностью окупит затраты на разработку комплектующих.
- Ректор Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Дмитрий Проскурин
- © Пресс-служба ВГТУ
Для сравнения: сейчас один дрон из Китая стоит около 50 тыс. рублей, в то же время схожий аппарат российского производства оценивается в 150—200 тыс. рублей, хотя в большинстве случаев за его основу взят именно китайский беспилотник, в котором только заменили программное обеспечение.
— Что реально, на ваш взгляд, может сделать наша промышленность в ближайшие годы?
— Я не вижу серьёзных проблем в том, чтобы нарастить выпуск любых современных материалов для производства силовых, несущих конструкций различных БПЛА. Производство электрических и тепловых двигателей — это вопрос инвестиций и обеспечения спроса, а также поддержки на ранних этапах со стороны государства, так как конечная конкурентная цена будет определяться массовостью производства и на начальном этапе отечественным производителям будет сложно конкурировать с китайскими.
Выпуск литий-ионных аккумуляторов в России также вполне реально освоить в ближайшие месяцы.
По-настоящему трудноосуществимы быстрый запуск и наращивание производства некоторой части компонентной базы, выполненной по нанометровой технологии, микромеханических систем, а также оптических систем — камер с высоким разрешением, тепловизионными матрицами и прочими компонентами.
— Не секрет, что в России не хватает квалифицированных специалистов в беспилотной отрасли и смежных сферах. Участвует ли ВГТУ в решении кадрового вопроса?
— В целом ВГТУ обладает большим потенциалом в плане проектирования и производства компонентов БАС, а также в области непрерывной подготовки кадров, Воронежская область может оказаться в ближайшее время в числе лидеров новой отрасли.
Согласно экспертным оценкам в сфере кадровой политики, проведённым на прошедшем недавно в Новосибирске форуме «Архипелаг-2023», к 2027 году в Воронежской области будет требоваться не менее 6640 специалистов в области эксплуатации БАС и смежных отраслях, в том числе в проектировании и производстве критически важных компонентов на ведущих предприятиях Воронежского региона.
- Изготовление беспилотника студентами ВГТУ
- © Пресс-служба ВГТУ
Немало усилий для решений кадрового вопроса прилагается и на федеральном уровне. Согласно планам, которые предусматривает федеральный проект «Кадры для БАС», к 2030 году число специалистов в беспилотном секторе РФ возрастёт до 1 млн человек.
— Как молодые кадры могут помочь в реализации проектов, о которых вы говорите? Насколько быстро они могут встать в строй?
— Залог успеха всегда упирается в количество высококвалифицированных кадров. Их стоит готовить уже со школьной скамьи в рамках различных кружков и специализированных классов. Уже в этом году школьники начнут изучать основы применения БПЛА на уроках начальной военной подготовки. Естественно, ВГТУ тоже вовлечён в процесс обучения детей.
В нашем вузе, например, работает «Кванториум» — лаборатория, где ребята занимаются программированием квадрокоптеров. Также действует студенческое конструкторское бюро, где для БПЛА создают силовые установки различных мощностей. Наконец, функционирует научно-образовательный центр «Радиотехнические системы», в котором молодые люди решают задачи построения устойчивого, помехозащищённого радиоканала управления. Как правило, у нас обучаются ребята от восьми лет, а начиная с 12 лет они уже активно программируют квадрокоптеры на полёт по выбранному заданию. Вся образовательная деятельность проходит под руководством ведущих учёных вуза.
— В текущих условиях основной запрос на разработку и поставку беспилотников исходит из зоны СВО. Однако, вероятно, есть и другие сферы, в которых они могли бы принести пользу?
— Есть значительные перспективы использования дронов, квадрокоптеров и иных летательных аппаратов для гражданских нужд, в нефтегазовой, энергетической и строительной областях.
По оценкам экспертов на 2023 год, объём российского рынка беспилотных авиационных систем, в том числе для оказания услуг, превысит 50 млрд рублей.
В прошлом году наиболее популярными видами услуг с применением дронов были мониторинг нефте- и газопроводов, электросетей (40%), авиационно-химические работы в сельском хозяйстве (40%), световые шоу (12%), работы в целях лесоустройства (7%), обследование объектов капитального строительства (6%), картография и кадастр (около 5%), аэромагнитная разведка (3%).
Практический эффект от использования БАС можно назвать впечатляющим. Так, в области сельского хозяйства производительность труда возросла в два раза, на 12,8% сократились расходы на средства защиты растений, удельный рост сбора урожая по отдельным культурам увеличился на 10—30%.
- FPV-дрон разработки ВГТУ
- © Пресс-служба ВГТУ
На энергосетевых предприятиях в восемь раз снизился риск возникновения аварийных ситуаций, инспекции стали выполняться в пять раз быстрее обычного. В топливном секторе затраты на воздушное патрулирование нефтегазопроводов снизились в три раза, на 70% сократилась длительность работ.
В области строительства финансовые затраты только в отношении этапа земляных работ сократились на 30%. Учитывая хозяйственную структуру Воронежской области, беспилотники пригодятся всем секторам её экономики.
Например, в нашем регионе имеет место постепенное изнашивание тепло- и электросетей. Со временем в них появляются уязвимые места, которые сложно обнаружить при обычном осмотре. Трудоёмкость таких мероприятий очень высока. В связи с этим в подобных случаях можно использовать БПЛА с тепловизионной камерой. Беспилотник сможет быстро зафиксировать местоположение повреждённых участков и оценить размер теплопотерь.
Дроны и квадрокоптеры могут помочь в строительной отрасли: с высоты птичьего полёта гораздо легче определить объёмы нехватки стройматериалов (например, песка или гравия) или зафиксировать нарушения техники безопасности.
Кроме того, используя БПЛА с камерами оптического контроля, можно обнаруживать заражённые или слишком сырые участки почвы, что позволит создать цифровую карту полей для сельскохозяйственной сферы. Наконец, беспилотники могут обнаруживать и тушить лесные пожары, участвовать в поиске пропавших людей и даже служить ретрансляторами сотовых и мобильных сетей.
Иными словами, нам ещё только предстоит полностью раскрыть потенциал, предоставляемый беспилотниками. Я убеждён, что только комплексный подход к развитию этой сферы (поощрение отечественных производителей, научно-технические разработки и активное вовлечение молодёжи) позволит вывести производство российских БПЛА на качественно высокий, конкурентный уровень.
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