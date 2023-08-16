Пресечена попытка киевского режима провести террористическую атаку: в МО РФ сообщили об уничтожении БПЛА над Крымом

16 августа около 11:00 мск над территорией Крыма уничтожен украинский беспилотник, который Киев планировать использовать для террористической атаки на полуострове. Как отметили в Минобороны РФ, БПЛА был обнаружен и уничтожен средствами противовоздушной обороны. Ранее в тот же день в МО заявили о пресечении атаки беспилотников в Калужской области.

В Минобороны РФ заявили о пресечении попытки террористической атаки со стороны Украины на территории Крыма.

«Сегодня около 11 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в оборонном ведомстве.

Из сообщения МО следует, что БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Крыма. Ранее в тот же день в ведомстве сообщили о пресечённой атаке БПЛА в Калужской области.

Полуостров систематически подвергается атакам со стороны киевского режима. Утром 12 августа в МО сообщили об отражении атаки 20 украинских беспилотников на Крым. В оборонном ведомстве тогда рассказали, что 14 украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО, ещё шесть аппаратов оказались подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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Помимо этого, днём 12 августа Киев предпринял две попытки нанести террористический удар по Крымскому мосту. В этой атаке вооружённые формирования Украины использовали переделанные в ударный вариант зенитные управляемые ракеты С-200. В оборонном ведомстве отметили, что российские средства ПВО своевременно обнаружили и сбили в воздухе все три украинские ракеты.

Кроме того, в ночь на 10 августа было зафиксировано несколько попыток атак по трём регионам РФ суммарно посредством 13 беспилотников. По данным МО РФ, два БПЛА, летевших в направлении Москвы, были уничтожены средствами ПВО в небе над Московской и Калужской областями, ещё два дрона были сбиты возле Севастополя.

Ещё одна попытка атаки со стороны Украины по объектам в Крыму произошла 4 августа. Войска киевского режима пытались осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолётного типа на объекты на территории полуострова.

По данным МО, десять БПЛА были уничтожены дежурными средствами ПВО. Ещё три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В ночь на 2 августа ВСУ пытались атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Чёрного моря. Кроме того, в ночь на 1 августа в оборонном ведомстве сообщали об уничтожении трёх полупогружных безэкипажных катеров ВСУ, пытавшихся атаковать российские гражданские транспортные суда, которые следовали к проливу Босфор в юго-западной части Чёрного моря.

В дополнение к этому, 25 июля в МО РФ заявили о попытке ВСУ нанести удар по кораблю «Сергей Котов» Черноморского флота в акватории Чёрного моря, применив два морских быстроходных управляемых безэкипажных катера.

В МО подчеркнули, что оба дистанционно управляемых дрона ВСУ были уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 м.

В предшествующий день, 24 июля, стало известно о попытке 17 украинских беспилотников атаковать объекты на Крымском полуострове.

В ходе этих событий 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Чёрного моря и ещё три упали на территории полуострова. Кроме того, три БПЛА были уничтожены средствами ПВО.

Другая попытка масштабной атаки по Крыму с применением БПЛА была зафиксирована в ночь на 18 июля. Противник применил 28 беспилотников, из которых 17 единиц было уничтожено средствами ПВО, 11 БПЛА подавлено средствами РЭБ.

За день до этого, два беспилотных надводных аппарата Украины атаковали автомобильную часть Крымского моста, в результате повредив одну из секций транспортного перехода. В ответ на эти события ВС РФ произвели несколько ударов возмездия высокоточным оружием по цехам производства и местам хранения украинских безэкипажных катеров.