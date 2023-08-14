Минобороны: два украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью
Киевский режим 14 августа пытался совершить атаки беспилотниками по объектам на территории России. Дроны уничтожены над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны.
- РИА Новости
Пострадавших и разрушений нет, отметило ведомство.
Ранее в Белгородском районе сработала система ПВО, были сбиты две воздушные цели в районе села Пушкарное.
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