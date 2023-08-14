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Минобороны: два украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью

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Киевский режим 14 августа пытался совершить атаки беспилотниками по объектам на территории России. Дроны уничтожены над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны.
Минобороны: два украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью
  • РИА Новости

Пострадавших и разрушений нет, отметило ведомство.

Ранее в Белгородском районе сработала система ПВО, были сбиты две воздушные цели в районе села Пушкарное.

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