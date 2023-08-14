Минобороны: два украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью

Киевский режим 14 августа пытался совершить атаки беспилотниками по объектам на территории России. Дроны уничтожены над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны.

РИА Новости

Пострадавших и разрушений нет, отметило ведомство. Ранее в Белгородском районе сработала система ПВО, были сбиты две воздушные цели в районе села Пушкарное.