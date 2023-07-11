«Осуществил безналичный денежный перевод»: ФСБ задержала уроженца Пермского края за оказание финансовой помощи ВСУ

Сотрудниками ФСБ задержан уроженец Пермского края за оказание финансовой помощи ВСУ. По данным ведомства, мужчина, работавший в одном из российских банков, осуществил денежный перевод на Украину в целях приобретения для ВСУ беспилотных авиационных систем, тепловизоров, иных специальных технических средств и амуниции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Силовики задержали по подозрению в госизмене сотрудника банка, оказывавшего финансовую помощь ВСУ, сообщается на сайте Центра общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, уроженца Пермского края, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины, направленной против безопасности России», — говорится в сообщении.

В ведомстве установили, что задержанный, который является сотрудником одного из российских коммерческих банков, осуществил безналичный денежный перевод на расчётный счет одной кредитно-финансовой организаций Украины в целях приобретения для ВСУ беспилотных авиационных систем, тепловизоров, иных специальных технических средств и амуниции в ущерб безопасности РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее RT выяснил, что владелец водочных брендов украинский бизнесмен Евгений Черняк в начале 2022 года вывел из своих российских фирм €5,49 млн (примерно 500 млн рублей). В начале июля Главное следственное управление СК России по Москве и МВД России объявили Черняка в розыск по обвинению в финансировании ВСУ. По данным следствия, только с февраля по апрель 2022 года бизнесмен перечислил на счёт украинских вооружённых формирований более 500 млн рублей с целью осуществления террористической деятельности в России.

Также на russian.rt.com Рецепт водочного короля: как украинский магнат Черняк вывел из России €5,5 млн

Противодействие террористической деятельности киевского режима

5 июля в ФСБ сообщили о задержании гражданина России 1980 года рождения, который является сторонником украинского неонацизма. Он готовил теракты на объекте энергосистемы острова Сахалин и в военном комиссариате. У него были найдены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, большое количество террористического и экстремистского контента и переписка с координатором одной из украинских террористических организаций.

В тот же день в екатеринбургском аэропорту Кольцово был задержан 39-летний гражданин РФ, который переводил деньги на банковский счёт, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ, а также «совершил конкретные действия, направленные на приобретение в интересах артиллерийских подразделений противника оборудования спутниковой связи, предназначенного для организации передачи координат расположения российских вооружённых сил».

6 июля стало известно, что силовики пресекли деятельность националистов, готовивших теракт в Тюменской области по заданию украинских военизированных формирований. При задержании один из злоумышленников оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован ответным огнём. Как уточнили в СК, злоумышленники планировали подорвать объект топливно-энергетического комплекса региона. Оказавшим сопротивление оказался 38-летний мужчина.

7 июля сообщалось о задержании россиянина, причастного к совершению теракта на железной дороге в Бахчисарайском районе Крыма. Подрыв железнодорожного полотна на перегоне Чистенькое — Почтовое произошёл 23 февраля 2023 года.

По данным ФСБ, задержанный молодой человек 1998 года рождения после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года выехал в Одессу, где был завербован сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он прошёл курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Крым. Задержанный дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и совершении диверсионно-террористического акта.