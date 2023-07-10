В России задержали руководителей частной клиники за организацию незаконной миграции

В ФСБ Росси по Москве и Московской области сообщили о задержании руководства и сотрудников частной клиники по подозрению в выдаче фиктивных справок-приглашений, которые способствовали незаконной миграции с Украины.

«Задержаны граждане Российской Федерации, которые, являясь руководителями и сотрудниками частной медицинской клиники, организовали незаконное изготовление и выдачу гражданам Украины фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований», — говорится в сообщении ФСБ России.

По данным российских спецслужб, на самом деле украинцы были здоровы и не нуждались в лечении.

Однако на основании фиктивных справок более 150 иностранцев незаконным путём прибыли на территорию государства и встали на миграционный учёт в Московском регионе.

В отношении некоторых задержанных возбудили уголовные дела по ст. 332 УК России (об организации незаконной миграции).

Ранее обозреватели Financial Times сообщили, что европейские государства устали принимать украинских беженцев и начинают разрабатывать законодательные меры для борьбы с незаконными мигрантами, готовясь к новой волне этой зимой.

Газета Bild сообщала о том, что власти Гамбурга планируют поселить беженцев с Украины в контейнерах.