FT: страны Европы принимают меры для борьбы с большим количеством украинских беженцев

Европейские государства устали принимать украинских беженцев и начинают разрабатывать законодательные меры для борьбы с незаконными мигрантами, готовясь к новой волне этой зимой. Такое мнение выразили обозреватели Financial Times Эми Казмин, Сэм Флеминг и Рафаэль Миндер.

«Количество беженцев с Украины и из других стран континента поражает. С января по сентябрь украинцы подали 4,4 млн заявлений на временную защиту в Евросоюзе, хотя предполагается, что сотни тысяч уже вернулись домой», — сказано в материале.

Отмечается, что если первое время после начала конфликта на Украине Европа «тепло» принимала украинских беженцев, то в данный момент её государства «более прохладно» относятся к ним из-за инфляции и сокращения бюджетов стран.

Обозреватели также отметили, что в ФРГ предлагают решить проблему с беженцами с помощью их распределения по всей Европе.

Ранее издание Jutarnji list писало о том, что в Хорватии беженцы с Украины, которых поселили в одном из отелей города Джурджевац, подняли бунт из-за решения об их переселении в другой населённый пункт.

Газета Bild сообщала о том, что власти Гамбурга планируют поселить беженцев с Украины в контейнерах.