Jutarnji list: украинские беженцы устроили бунт в Хорватии из-за их переселения

Беженцы с Украины, которых поселили в одном из отелей города Джурджевац в Хорватии, подняли бунт из-за решения об их переселении в другой населённый пункт. Об этом пишет издание Jutarnji list.

Отмечается, что украинцев планируют переместить в гостиницу в городе Копривница, что вызвало у них негодование.

«Мы очень ценим всё, что хорватское государство сделало и делает для нас… Но многие из нас здесь работают, и это не даёт пасть духом. Как мы можем объяснить это детям, которые нашли друзей в школе?» — приводит издание слова украинки Елены Черношок.

Ранее газета The Times передавала, что число беженцев с Украины, которые остались без дома, увеличилось в Британии почти на 30% за месяц.

Позднее журналист и телеведущий Пит Прайс объяснил рост числа бездомных беженцев с Украины усталостью принявших их жителей Великобритании.