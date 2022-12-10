Журналист Прайс объяснил рост числа бездомных украинских беженцев в Британии

Журналист и телеведущий Пит Прайс объяснил рост числа бездомных беженцев с Украины усталостью принявших их жителей Великобритании.

Об этом Прайс написал в статье для издания Liverpool Echo.

Он назвал данную проблему с беженцами «закипающей», а также допустил, что она может усугубиться.

«Есть всевозможные проблемы, о которых я слышал, в том числе несоблюдение надлежащих домашних правил и личные конфликты», — пишет Прйас.

Ранее газета The Times передавала, что число беженцев с Украины, которые остались без дома, увеличилось в Британии почти на 30% за месяц.

Также СМИ писали о неоднократных конфликтах украинских беженцев с принимающими их британцами. Так, например, украинка обвинила приютившую её гражданку Великобритании в рабстве, а ещё одна беженка пожаловалась на приютившую её британскую семейную пару, попросившую покинуть их жилище.