Daily Mail: украинская беженка обвинила приютившую её в Британии женщину в рабстве

Беженка из Украины обвинила приютившую её гражданку Великобритании в рабстве после того, как она попросила свою гостью больше не помогать ей с домашними хлопотами.

Как сообщает Daily Mail, Ханна Дебенхэм из Акфилда приютила у себя женщину с ребёнком в рамках госпрограммы помощи Украине. Некоторое время спустя украинка обратилась в полицию с обвинениями в том, что её использовали как рабыню и няню для детей «за небольшую или нулевую плату под видом схемы для украинских беженцев».

Специалист по психическому здоровью Национальной службы здравоохранения (NHS) Дебенхэм отмечает, что по условиям программы беженка должна была два-три дня в неделю за 200 фунтов выполнять обязанности няни. Поначалу всё шло хорошо, однако потом начался разлад «из-за культурных различий». Гостья со временем перестала убирать за собой, а последней каплей стал случай, когда няня предложила сыну своей начальницы сходить в туалет неподалёку от детской площадки на улице, хотя дом был в двух минутах ходьбы. После этого инцидента британка попросила беженку искать новое жильё.

«Теперь, когда я вижу украинский флаг в этой стране, я не могу не испытывать злости на людей, которые не имеют ни благодарности, ни заботы, ни уважения к таким людям, как я, которые наивно думали, что могут сделать этот мир лучше, если помогут им, пригласив их к себе пожить», — цитирует газета слова Дебенхэм.

Как ранее сообщала газета The Guardian, 50 тыс. украинских беженцев в 2023 году могут остаться без жилья в Британии.

Позже стало известно, что в Великобритании постепенно сворачивается программа «Дома для Украины», предназначенная для украинских беженцев.