Sun: беженка с Украины с собаками отказывается съехать от приютивших её англичан

Беженка из Харькова Анфиса Власова пожаловалась на приютившую её семейную пару из Британии, попросившую покинуть их жилище.

Об этом пишет The Sun.

«Это место мне уже знакомо. Так сложно было приспособиться. Мне это удалось, поэтому хотелось бы остаться здесь», — передаёт издание слова Власовой.

Украинка вместе с собаками бежала из Харькова в Польшу, а после — в Великобританию, где её приютила семейная пара в Южном Оксфордшире. У них она прожила полгода.

Газета уточняет, что Власова пыталась найти временное жильё, но ей не смогли помочь.

19 сентября издание Daily Record сообщило, что приютившая украинских беженцев жительница Британии пытается их выселить.