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Daily Record: приютившая украинских беженцев жительница Британии пытается их выселить

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Жительница Великобритании Лиза Рейнес, поселившая в своём доме беженцев с Украины, пытается найти им новое жильё в связи с растущими расходами на фоне высоких показателей инфляции в стране. Об этом сообщает Daily Record.
Daily Record: приютившая украинских беженцев жительница Британии пытается их выселить
  • AP

По словам Райнес, она ищет остановившейся у неё украинской семье из четырёх человек новое жильё, поскольку у неё больше нет финансовых возможностей содержать переселенцев, также она столкнулась с проблемами в получении пособия от правительства.

«У нас недопонимания по поводу еды, мы готовим два раза... У всех разные потребности в питании, поэтому нам довольно сложно, а вода в нашей душевой постоянно расходуется», — рассказала она.

В настоящее время женщина «отчаянно пытается найти «сочувствующего» арендодателя», который готов разместить семью.

Ранее жительница Великобритании Клара Магуайр рассказала Daily Mail о личном опыте приёма беженцев с Украины, назвав его «катастрофой».

По информации газеты The Guardian, 50 тысяч украинских беженцев в 2023 году могут остаться без жилья в Британии.

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