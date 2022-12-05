The Times: число бездомных украинских беженцев выросло в Британии почти на 30% за месяц

Число беженцев с Украины, которые остались без дома, увеличилось в Британии почти на 30% за месяц. Об этом сообщает газета The Times.

«Число бездомных украинских беженцев в Англии выросло почти на 30% за месяц, поскольку принимающие семьи прекратили оказывать поддержку тем, кто бежит от войны», — говорится в заявлении.

По данным британского правительства, более 2 тыс. семей с детьми и ещё 900 человек, прибывших в страну самостоятельно, оказались бездомными.

Издание подчеркивает, что это на 800 человек больше, чем в прошлом месяце.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны решили начать бороться с тем, что украинские беженцы злоупотребляют помощью, предоставляемой им польской стороной.