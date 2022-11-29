Польша начала бороться со злоупотреблениями помощью среди украинских беженцев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны решили начать бороться с тем, что украинские беженцы злоупотребляют помощью, предоставляемой им польской стороной.

«Сегодня Совет министров обсуждал законопроект, который имеет целью изменения условий помощи, условий поддержки для украинских беженцев таким образом, чтобы, во-первых, избежать какого-либо злоупотребления польской системой социального страхования, здравоохранения», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, если произойдёт новая волна беженцев с Украины, то Польша будет стремиться к тому, чтобы минимизировать расходы бюджета на помощь им.

«Мы готовимся к такой волне беженцев и хотим... чтобы польский налогоплательщик как можно меньше заплатил за возможную следующую волну беженцев», — добавил он.

Ранее сообщалось, что беженцы с Украины устроили в польском городе Познань протест после того, как было принято решение об их выселении из отеля с системой «всё включено».

27 ноября в польском городе Глухолазы госпитализированы более 20 украинских беженцев с симптомами отравления.