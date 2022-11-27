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inPoland: в Польше произошло массовое отравление украинских беженцев

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В польском городе Глухолазы госпитализированы более 20 украинских беженцев с симптомами отравления, сообщает портал inPoland.
inPoland: в Польше произошло массовое отравление украинских беженцев
  • Gettyimages.ru

«Симптомы отравления у беженцев из центра в Глухолазах обнаружили в пятницу вечером. Пострадали в основном дети от двух до 16 лет. Всего отравились 23 человека —восемь взрослых и 15 детей», — говорится в материале.

Согласно мнению медиков, произошло пищевое отравление.

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Ранее глава Бюро международной политики администрации польского президента Якуб Кумох заявил, что новый поток беженцев с Украины ожидается в Польше зимой.

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