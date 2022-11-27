Myśl Polska: беженцы с Украины отказались выезжать из польского отеля
«Бесплатное проживание в гостиничном комплексе в самом центре Познани, по-видимому, понравилось беженцам из-за восточной границы. Узнав о необходимости покинуть объект в связи с запланированным ремонтом, «гости» устроили громкую акцию протеста», — написал Пяст.
По словам обозревателя, в данном отеле проживали 250 украинских беженцев. Он уточнил, что помимо проживания, беженцы получали трёхразовое питание, коммунальные услуги, уборку и парковку.
Пяст подчеркнул, что украинцы «получили отпуск», за который заплатили польские налогоплательщики.
Ранее глава Бюро международной политики администрации польского президента Якуб Кумох заявил, что новый поток беженцев с Украины ожидается в Польше зимой.