Bild: власти Гамбурга планируют поселить украинских беженцев в контейнерах

Власти немецкого Гамбурга планируют поселить беженцев с Украины в контейнерах, сообщает газета Bild.

Отмечается, что причиной данного решения является недостаток мест в городских приютах и общежитиях.

Размеры контейнеров — 6 м. в длину и 2,5 м. в ширину, в них есть кухня и ванная комната, проведены вода и газ.

Ранее газета The Times передавала, что число беженцев с Украины, которые остались без дома, увеличилось в Британии почти на 30% за месяц.

Также СМИ писали о неоднократных конфликтах украинских беженцев с принимающими их британцами. Так, например, украинка обвинила приютившую её гражданку Великобритании в рабстве, а ещё одна беженка пожаловалась на приютившую её британскую семейную пару, попросившую покинуть их жилище.